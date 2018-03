FMLN y GANA descargan en empleados de A.L. responsabilidad de gasto por seguro médico

Lee también

Jackeline Rivera y Mario Tenorio, diputados del FMLN y GANA, respectivamente; descargaron en los empleados de la Asamblea Legislativa la responsabilidad del gasto que se hace en el Congreso por el seguro médico. Las declaraciones las dieron durante la entrevista Frente a Frente.Eso, porque a criterio de Rivera y Tenorio quienes más lo utilizan son los empleados y no ellos como diputados. "Los que menos ocupan el seguro médico son los diputados, los empleados son los que más lo ocupan", dijo Tenorio.La diputada Rivera incluso aseguró que "el abuso" se da de parte de los empleados y reiteró que no viene de ellos. "Los que han abusado del seguro médico de la Asamblea Legislativa son los empleados, los diputados no", agregó Rivera.Hace unas semanas se conoció que la Asamblea Legislativa gastó en ocho meses $1.6 millones en seguro médico. algunas de las consultas eran por dolores de cabeza, problemas de acné, celulitis y tos.Actualmente el Congreso no cuenta con seguro ya que no se logró un acuerdo con la empresa que les brinda. El contrato venció el 31 de diciembre 2016.El diputado Juan Valiente, de ARENA, expresó que en temas de seguros médicos hay espacio y oportunidad para ahorrar y que haya austeridad. El legislador ha dicho que anualmente el Estado gasta un aproximado de $50 millones en seguros médicos.