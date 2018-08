FOMILENIO II recibe 20 ofertas para dos proyectos

FOMILENIO II hizo públicas ayer las 20 ofertas que recibió para la ejecución de dos proyectos: uno de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la playa El Zonte, en La Libertad, y el otro para la construcción o remodelación de siete centros educativos situados en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad.

Para el primero de los proyectos, FOMILENIO II recibió las ofertas de dos empresas cuyos montos oscilan entre los $3.6 millones y los $4.7 millones, ambos precios sin el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

La obra consiste en la construcción de una planta de saneamiento como parte del acuerdo de inversión firmado entre FOMILENIO II, la Alcaldía de Chiltiupán y la Alianza El Zonte, conformada por las empresas hoteleras Roberto Océano Inversiones, S. A. de C. V.; Surfing Pacífica, S. A. de C. V.; y Grupo Menéndez Zometa, S. A. de C. V., en el que la Alianza El Zonte se ha comprometido a invertir $7.4 millones en la construcción de tres hoteles.

Las empresas ofertantes son Equipos Mecánicos y Electromecánicos, S. A., por $3,624,767.71; y la Unión de Personas CCAS-CORTEN-DYCSA-HBC Perú (UDP El Zonte), por $4,782,914.

Según explicó el gerente de Apuesta para Inversión de FOMILENIO II, Óscar Díaz, se ha contemplado que la planta tenga la capacidad de cubrir toda la demanda de la población actual, que ronda los 12 litros por segundo, y que atienda a la población que exista dentro de 20 años hasta una capacidad máxima de 25 litros por segundo.



"La ubicación de la planta va a ser en un terreno que tiene 1,200 metros cuadrados, pero adicionalmente las obras incluyen la construcción de los sistemas de colectores, que son más o menos 6 kilómetros para recaudar las aguas servidas y llevarlas a la planta a recibir tratamiento. La idea es que el agua sea devuelta al río ya tratada", anotó Díaz.

Está previsto que la firma del contrato tenga lugar entre mediados y finales de septiembre y que la ejecución del proyecto, que generaría un estimado de 150 empleos, dure poco más de un año, a partir de octubre: cuatro meses para el diseño, ocho meses para la construcción y otros tres meses para la puesta en marcha de la obra, detalló el gerente de Adquisiciones de FOMILENIO II, Sergio Bassett.

Para el segundo de los proyectos, FOMILENIO II recibió 18 ofertas, para la construcción o rehabilitación de siete centros educativos, ubicados en Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad.



Son el Centro Escolar Cantón Mizata, Complejo Educativo Profesor Mardoqueo Orellana, Complejo Educativo José Simeón Cañas, Complejo Educativo Juan Pestalozzi, Complejo Educativo Eduardo Salaverría, Instituto Nacional de Jujutla y Complejo Educativo Pablo Soriano. En todos ellos será implementado el modelo educativo Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno; y son apenas los primeros de un total de 45 que serán intervenidos por FOMILENIO II.

Para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, durante el recibo de las ofertas participaron los contratistas que presentaron ofertas y también la alcaldesa de Santa Catarina Masahuat, Alba Eguizábal; la alcaldesa de Salcoatitán, Blanca de Sosa, y el alcalde de Jujutla, Víctor Martínez.