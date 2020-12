FOMILENIO II sugiere intervención de Sala en pago de contrapartida y advierte incumplimiento en control de corrupción ¿Habría un tercer compacto?

El director ejecutivo de FOMILENIO II William Pleitez dijo este jueves que hay una "situación extrema" debido a la falta de pago de la contrapartida de $50 millones de los $88 con los que se comprometió poner El Salvador, pues se encuentran "próximos a la finalización exitosa del programa pero por otro lado estamos también prácticamente al borde del incumplimiento".

Pleitez aclaró que si bien se ha dado una extensión de la fecha de cierre del programa hasta el 7 de enero, los fondos deben estar asignados al presupuesto de FOMILENIO II antes de que finalice diciembre. "Si no resolvemos esto antes de que termine el año sí caeríamos en un incumplimiento", advirtió.

Explicó que el segundo compacto de FOMILENIO inició el 9 de septiembre de 2015 y desde ahí se comenzó a contar cinco años que finalizaron el 9 de septiembre de este año. "Reto del Milenio establece un período de 120 días para cerrar oficinas y hacer operaciones de cierre de focinas, facturas de lo que se implementó... esa fecha vencía el 7 de enero", mencionó.

El director residente de país de la Cooperación Reto del Milenio, Preston Winter (izquierda) y el director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleitez (centro), durante la entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS). Foto: cortesía/FOMILENIO

Explicó que esa prórroga "lo que nos genera es un período mayor para seguir implementando los recursos de la contrapartida del Gobierno de El Salvador, porque todavía tenemos recursos de la contrapartida aparte de los $50 millones que estamos solicitando para completar las obras".

Detalló que durante el segundo compacto de FOMILENIO se desarrollaron 89 proyectos, de los cuales 11 están pendientes de finalización y cuatro de estos están totalmente detenidos por la falta del pago.

"Estamos en una situación delicada. No tan crítica como si nos dijeran no hay fondos, eso sería catastrófico... lo que pasa es que más bien aquí la controversia se ha generado alrededor de la fuente para dar los fondos. El Ejecutivo dice 'quiero que los $50 millones provengan de un préstamo de apoyo presupuestario pendiente de segunda ratificación del Banco Interamericano de Desarrollo' y la Asamblea dice 'no, mire, esos $50 millones deben provenir de esta otra fuente', que es la colocación de bonos que se hizo poco después de iniciada la pandemia", mencionó el director ejecutivo.

Ante este conflicto entre ambos órganos, Pleitez sugirió la intervención de la Sala de lo Constitucional. "FOMILENIO II fue concebido como un programa de Estado. Cuando el Gobierno de Estados Unidos habla del Gobierno de El Salvador, incluye al Gobierno central, la Asamblea Legislativa y eventualmente el Órgano Judicial, cuando sea requerido. Por ejemplo ahora puede ser requerida la opinión de la misma Sala", dijo.

Agregó que lo importante es que de la controversia que surja entre la Asamblea y el Gobierno, "la Sala pueda resolver lo más rápido posible para que se dilucide la situación". "Para nosotros, lo importante no es tanto que se resuelva de esta manera o de otra manera, pero que la incertidumbre termine lo más rápido posible para poder determinar de dónde van a provenir los fondos", dijo.

Una forma de que la Sala pueda intervenir es que el presidente Nayib Bukele vete por "inconstitucional" el decreto legislativo en el que se modificó el decreto 640 para asignar la partida de FOMILENIO II y que la Asamblea Legislativa supere el veto. Entonces se formaría una controversia que sería enviada a la Sala por Bukele, para que esta resuelva si es inconstitucional o no.

En tanto, el director residente de país de la Cooperación Reto del Milenio, Preston Winter, coincide en que "al momento hemos llegado a un punto crítico, y con los fondos que ya asignó la Asamblea y Gobiernos anteriores sí se pueden terminar algunos de los proyectos pendientes, básicamente siete, que incluye la carretera Litoral en Zacatecoluca y proyectos de agua y saneamiento". Por otra parte, se tendrían que cerrar los proyectos en los recintos fronterizos de Anguiatú y El Amatillo, el periférico Claudia Lars y un sistema de riego en El Paisnal.

"El martes de esta semana se tuvo que suspender las obras. Si uno va a la frontera o al by pass van a ver que no están trabajando, y por eso estamos en una situación delicada. En el by pass no están haciendo nada y hay cosas que pueden cambiar con las lluvias o los vientos", manifestó Winter.

"Esas obras van a terminar costando el doble de lo que deberían", advirtió Pleitez sobre los proyectos que han tenido que pararse y sufren deterioros a diario por lo mismo.

¿Habría posibilidades para un tercer FOMILENIO en El Salvador?

Winter indicó que en el proceso de seleccion para otro programa de FOMILENIO "siempre se toma en cuenta desempeño del anterior" y que "al no terminar las obras sí tendria un impacto".

Agregó que "hay un proceso" que comienza por cumplir al menos diez de los veinte indicadores que requiere la Corporación. Esto incluye "pasar el indicador de control de corrupción y buena gobernanza democrática".

En la última evaluación, El Salvador cumple con 12 de los 20 indicadores, dijo Pleitez.

Sin embargo, en los últimos cuatro años El Salvador ha mantenido de manera consecutiva un incumplimiento del control de la corrupción. "La diferencia es que ese indicador es de cumplimiento obligatorio", advirtió.

Según Pleitez, en el último año se incumplió pero hubo una "leve mejoría" y si la Junta Directiva en Estados Unidos ve mejoría aún en una situación de incumplimiento podría declarar elegible a un país.

El director ejecutivo de FOMILENIO recordó que una de las principales motivaciones que ha tenido Estados Unidos para elegir a El Salvador es que es el país de América Latina donde "las relaciones de cooperación han sido más fuertes históricamente".

Lo segundo es "el tema de la migración". "Reducir la pobreza a través del crecimiento económico debería ser una manera de reducir los flujos migratorios. Por otro lado hay relaciones históricas en el combate a la delincuencia, el crimen organizado. Si uno lo compara con relaciones de cooperación con el resto de América Latina, El Salvador es el número uno. Fue el número uno en la época del conflicto armado y sigue siendo número uno en tiempos de paz".