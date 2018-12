FONAT entregó $6.2 millones en prestaciones por tragedias viales

El Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) llevó a cabo ayer la decimosexta entrega de prestaciones económicas a familiares de fallecidos y a lesionados en percances de tránsito, con lo que totalizan $6,202,883 entregados desde 2013.

Las beneficiadas en la entrega de ayer fueron 552 personas, de las que 387 son familiares de fallecidos en tragedias de tránsito, por un monto de $409,983, y otras 165 personas lesionadas que resultaron con algún grado de discapacidad, quienes recibieron un total de $99,700. Desde 2013 han sido entregadas indemnizaciones a 5,386 personas.

"Para nosotros, este tipo de eventos lo que busca es sensibilizar a los salvadoreños de que debemos cumplir la ley, debemos proteger la vida, debemos hacer grandes esfuerzos por evitar la siniestralidad en nuestro país", dijo Nelson García, viceministro de Transporte y presidente del FONAT.

"Es mi pedir que no guardemos rencor a esa personas que nos afectó la vida. En mi caso, me afectó, la marca que dejó es imborrable; pero gracias a Dios y a su inmensa voluntad, tengo vida, y mientras hay vida hay esperanza para seguir luchando", dijo Wálter Antonio Martínez Murcia, quien perdió ambos pies en un percance de tránsito.

Hasta el 10 de diciembre de este año, se reportan 19,095 accidentes de tránsito, que son 1,127 menos que el año pasado. Pero las víctimas mortales suman 1,218, que son 78 personas más que en 2017.

Del total de fallecidos, 349 eran motociclistas. "Es importante destacar que 97 más han muerto en motocicleta que el año pasado. Podemos ver que las víctimas y el incremento de las víctimas está orientado al tema de la motocicleta. Muere una persona diaria en motocicleta", dijo García.

Agregó que el parque vehicular es de 1,183,092 automotores, de los cuales 295,048 son motocicletas. Sin embargo, solo hay registradas 146,231 licencias de conducir de motocicletas.

García reprochó que más de la mitad de motociclistas manejan sin estar autorizados. "Pero no tienen ni los conocimientos, no han sacado su licencia, no han ido a una escuela (de manejo) y esto hace que al final tengamos una siniestralidad en motocicleta muy alta", lamentó.

Uno de los mecanismos que implementa el VMT para otorgar la licencia de conducir es el examen psicológico, al cual ya se sometieron 124,229 personas, de las cuales aprobaron 108,295 (88 %), y 15,337 (12 %) personas lo reprobaron.

"El hecho de no permitir que anduvieran conduciendo cuando no tienen un perfil psicológico para eso pues por supuesto ha evitado también que haya dolor y siniestralidad en nuestras calles", aseguró el funcionario.

Este año también se reporta un aumento de personas detenidas por el delito de conducción peligrosa, con 1,486 hasta el 10 de diciembre, mientras que el año pasado fueron 1,071 para el mismo período.