FOTOS | Así luce el regreso del transporte público a las calles: MOP sancionará a rutas que no presten servicio

Este lunes 24 de agosto se reanudó la operatividad del transporte público de pasajeros en todo El Salvador, que desde mayo pasado circulaba exclusivamente para trasladar a miembros del personal sanitario.

El transporte público es el segundo ambiente más propenso para el contagio del covid-19, después de los hospitales. Por esta razón, el gobierno está enfocando este lunes gran parte de sus recursos en comprobar que se estén aplicando los protocolos de bioseguridad en las unidades, paradas y terminales de buses.

#ElSalvador | Condiciones del #traficoSV en las cercanías de la Terminal Sitramss en Soyapango, durante el primer día de #ReaperturaEconomicaSV. Video LPG/Raúl Mercado. pic.twitter.com/Qwd5brzgzM — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) August 24, 2020

Fotos LPG/ Jonathan Funes, Javier Aparicio

El ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, explicó esta mañana que en una unidad de transporte de cinco asientos por fila, pueden ir hasta 4 personas como máximo, y aunque hay unidades con asientos de dos pasajeros, estos sí pueden usarse tal cual, pero no puede ir ninguna persona de pie al interior de la unidad.

Asimismo, motoristas y pasajeros deben usar mascarilla todo el tiempo; no se puede comer al interior de las unidades; deben proveer alcohol gel a los usuarios; y aunque puede usarse el celular, no pueden quitarse la mascarilla dentro de la unidad para ello.

Aunque en las últimas semanas, el retorno de la operatividad de buses y microbuses se puso en duda, este día ha sido notable la circulación del transporte de pasajeros. Los empresarios del transporte argumentaban que, debido a que no pueden ocupar las unidades en su 100% de la capacidad, para evitar los contagios de covid-19, y no cuentan aún con la compensación económica que hasta julio pasado les entregaba el gobierno, el negocio no sería rentable para ellos.

Sin embargo, el sector se ha mantenido en constantes acercamientos con el gobierno, y las autoridades, a su vez, están a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe la prórroga de La Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros que avalaba la contribución al transporte (COTRANS).

Mientras tanto, este lunes, gran parte del parque vehicular del transporte de pasajeros empezó a circular. El ministro de Obras Público confirmó que no está circulando el 100% de las unidades debido a que, “uno, porque la demanda (de los usuarios) es menor que la que habíamos estado teniendo tradicionalmente y lo otro es porque hay un impasse en la Asamblea Legislativa con respecto a la ley de compensación económica, que aún no se ha prorrogado”. Agregó que será hasta hoy que los diputados discutan la prórroga.

El gobierno había calculado la semana anterior que entre el 60% y 80% de las unidades saldrían a las calles; esto es equivalente a unas 11 mil unidades.

“Por ley, a todas las unidades de transporte le corresponde prestar el servicio de pasajeros. En caso de que alguna unidad no preste el servicio, nosotros vamos a tomar todas las medidas pertinentes de acuerdo a la ley. Obviamente estamos tratando de garantizar que el transporte colectivo este circulando”, dijo el ministro e indicó que las sanciones podrían ser, incluso, retirar concesión de la línea. Herrera aseguró que llevan un control de cuántas unidades están prestando el servicio pero no especificó números.

El ministro reiteró que han pedido a los diputados que, para pagar la compensación a los transportistas, estos cumplan con ciertas condiciones, las cuales son instalar GPS en las unidades y revisiones técnicas vehiculares. Insistió además que no habrá un incremento de la tarifa del transporte ni de la compensación, la cual la ley quedó sin vigencia, y se prorroga tal cual estaba, la compensación era de $400 para buses y $200 para microbuses.