FOTOS: Así permanecen los afectados por enjambre sísmico en albergue en Chirilagua

Ante las crisis es cuando puede verse el sentido humano de apoyo mutuo y la capacidad de la sociedad para unirse y poder salir adelante. Eso es lo que más de 400 personas están demostrando en el albergue establecido en la cancha de Tierra Blanca, municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel, luego que resultaran afectadas por el enjambre sísmico en esa zona.

Desde el pasado domingo, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señaló la formación de un enjambre sísmico en la zona de los municipios de Intipucá y Chirilagua, en los departamentos de La Unión y San Miguel, respectivamente. Desde entonces y hasta este lunes, se han producido más de 500 sismos, 79 de ellos fuertemente percibidos.

En la cancha de Tierra Blanca, la comunidad de habitantes ha logrado organizarse y establecer un albergue en el que pequeños y adultos pueden tener un momento de paz en medio de la crisis, pensando en cómo harán al pasar la situación tras haberlo perdido todo o casi todo por el fenómeno sísmico.

Según explica José Nelson Orellana, concejal del municipio, la evacuación de los afectados se hizo en labor conjunta entre la alcaldía municipal y la Dirección General de Protección Civil. “Estamos aquí desde las 8 de la mañana ayer. De parte de la municipalidad hicimos la evacuación de las personas y abrimos los albergues, buscando el lugar idóneo para poder proteger a nuestra gente”, detalló.

Orellana confirmó que “tenemos albergadas alrededor de 400 personas”, quienes han recibido apoyo constante de las autoridades. “El director de Protección Civil estuvo acá ayer, así como el alcalde también, quien dejó víveres para toda la gente”, señaló. Este mismo día, incluso, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, y la titular del MARN, Lina Pohl, se hicieron presentes en el albergue para corroborar la situación.

Orellana comentó, por ahora, “tenemos arroz, frijoles, azúcar, pan, maíz”, a pesar de la incertidumbre de no saber hasta cuándo permanecerá la situación. “Por ahora no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Lo vamos a deducir eso cuando veamos que ya no hay réplicas, pero por el momento no podemos decir hasta que día vamos a estar aquí”, dijo.

“También tenemos brigadas médicas y atención para cualquier persona que lo necesite. Aquí, como ve, los niños están tranquilos y la gente ha estado tranquila, contenta. Hemos sido organizados y entre todos nos ayudamos. Solo así podemos salir delante de esta situación”, añadió.

Orellana también dejó en claro que, dentro de los más de 400 refugiados en ese lugar “hay gente que ha perdido todo, sus viviendas completas” y que “por el momento, no sabemos qué se hará ya cuando pasé la crisis, pero habrá alguna medida para eso. La prioridad, por ahora, es salvar la vida de las personas de esta zona”.

“Nuestra prioridad en esta emergencia por el enjambre sísmico es tener un nivel óptimo de abastecimiento de agua, alimentos y techo provisional con tiendas de campaña para las familias afectadas. Garantizaremos equipos médicos en albergues y en las unidades de salud cercanas”, señaló el vicepresidente Ortiz.

Por ahora, el MARN sigue monitoreando la situación, luego que se confirmara que se tienen cifras e hasta 502 sismos en total hasta las 10:00 de la mañana de este lunes. El MARN también agregó que se mantiene un análisis de los daños para la elaboración del plan adecuado para solventar la crisis por la que atraviesan los habitantes de los municipios afectados.