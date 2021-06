+FOTOS| Salvadoreños protestan contra el gobierno por vulnerar la democracia en El Salvador

El movimiento "Resistencia ciudadana No al Golpe" se concentró la tarde de este domingo 6 de junio en el monumento a la Constitución, sobre el bulevar del mismo nombre, en San Salvador.

El motivo de la protesta fue por las acciones del gobierno de El Salvador que han vulnerado la democracia y la separación de los poderes del Estado durante los últimos meses.

"No hay democracia si no hay separación de los tres órganos de gobierno", dijo Rubén Zamora, ex embajador en Washington, uno de los asistentes a la concentración.

Otro de los asistentes fue el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA), el padre Andreu Oliva, quien recordó el trabajo realizado por la CICIES en El Salvador, como lo es la presentación de 12 avisos por casos de posible corrupción en diferentes ministerios del gobierno, mismos casos que el presidente Bukele afirmó desconocer de su existencia, el pasado 4 de junio.

Ese mismo 4 de junio el presidente Nayib Bukele confirmó el rompimiento de las relaciones de El Salvador con la CICIES, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego que se diera a conocer que el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt sería un asesor de dicha entidad. Horas antes, el exalcalde fue capturado por la Policía Nacional Civil, por el delito de Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública.

El pasado 1 de mayo la Asamblea de El Salvador destituyó e impuso a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y asimismo destituyó al exfiscal general Raúl Melara, poniendo en su lugar al nuevo fiscal, afín al gobierno en curso.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Javier Aparicio

