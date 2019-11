FUDEM llega a 30 años de asistencia visual a salvadoreños

La Fundación para el Desarrollo de la Mujer Salvadoreña (FUDEM) llegó a los 30 años. La iniciativa que surgió para impulsar el desarrollo social y económico de la mujer salvadoreña cuenta hoy con una gran red de atención a los problemas visuales de la población en El Salvador.

Claudia Quiñonez, presidenta de FUDEM, rememora que la institución fue creada en 1989 a casi solo dos meses de la ofensiva final del FMLN. Como primer paso fue realizar un diagnóstico de la mujer salvadoreña, en ese momento, que comprendía aspectos, la salud, educación y desnutrición, aspectos que servirían como base para impulsar su desarrollo integral.

La fundación tiene el respaldo de instituciones y personas del país así como de otras entidades en el extranjero que han facilitado su crecimiento.

"Iniciamos con una persona en la planilla, muchas ilusiones y nada más", recuerda Quiñonez con una sonrisa, para enfatizar que el crecimiento los ha llevado hoy a tener 380 empleados.

En el estudio del 89 se determinó que la desnutrición encontrada en mujeres y niños, en la parte rural sobre todo, incidía fuertemente en la salud visual "y este era un campo que a nivel nacional nadie lo estaba cubriendo en una forma sistemática", dice la presidenta.

De ahí nació la decisión de dejar una herramienta de desarrollo a las mujeres y su familia.

“La inversión (no revela monto económico) es permitir que las personas se puedan desarrollar, que no tengan que vivir en la oscuridad por perder su visión, por eso es que FUDEM existe.”



Claudia Quiñonez, presidenta de FUDEM.

Tras la iniciativa estaba un grupo de 15 mujeres empresarias, profesionales y amas de casa que se constituyeron ya en FUDEM en septiembre del 89, donde nació el Programa de Salud Visual para personas de escasos recursos.

Los trabajos comenzaron en Santa Ana y San Miguel donde montaban clínicas móviles en las que se contaba solo con un autorefractómetro y algunas cajas de prueba.

Pronto FUDEM comenzó a recibir respaldo de instituciones extranjeras, además del local que se tenía, y la Fundación Vosch que trabajó con ellos en la capacitación para dar asistencia masiva de primera calidad en todo el país.

El crecimiento de FUDEM tiene ahora casi cobertura nacional, llega a 254 de los 262 municipios salvadoreños y brindan además de las consultas visuales, cirugías de oftalmología general, optometría, cirugías de cataratas, glaucoma y laser.

Tiene nueve sucursales, monta clínicas móviles y realiza campañas territoriales para facilitar la atención. También han implementado campañas empresariales. Desde su fundación ha impartido 6.7 millones de consultas y atiende a unas 17,000 personas de manera mensual.

Subsidio

Carlos Uceda, Director Ejecutivo de la fundación, asegura que es importante el subsidio que se brinda a la población, que en muchos de los casos alcanza hasta un 100 % de asistencia.

FUDEM realiza un estudio socioeconómico a los pacientes y de acuerdo a este se atiende de manera gratuita o con un costo mucho menor para los que pueden pagar. "Tratamos de llegar a las personas de extrema pobreza, a las que no pueden pagar, aún así tenemos programas para apoyar a los que si pueden con programas de descuento, pero la intención es llegar a las personas más vulnerables".

Aunque el costo es grande, Quiñonez no quiere decir toda la inversión que significa la atención que va desde las consultas, la entrega de lentes, los exámenes y cirugías, dice que "la inversión (no revela monto económico) es permitir que las personas se puedan desarrollar, que no tengan que vivir en la oscuridad por perder su visión, por eso es que FUDEM existe".

Al año la fundación atiende de manera anual a unas 730,000 personas en todos los servicios.