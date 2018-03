FUNDAR pide preservar en el país la herencia cultural

Lee también

La Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR) opinó sobre el caso de las remodelaciones de plazas por parte de la Alcaldía de San Salvador, a través de su página de Facebook.Asegura que en el subsuelo de esos parques, principalmente en el parque Libertad, existe una “alta probabilidad” de encontrar restos arqueológicos de gran importancia, de muchas etapas de los más de 470 años de historia de San Salvador. FUNDAR dice que eso ha sido demostrado en otros terrenos ubicados en esa misma zona. Se han encontrado ofrendas de entierros mayas que datan del 600 a 900 a. C.“Nuestra opinión es que si la autorización que fue otorgada a la alcaldía para esas remodelaciones, menciona o no el requisito de efectuar sondeos previos a las obras, es necesario dejar la política aparte y pensar en hacer lo más adecuado para preservar la herencia cultural del país”.FUNDAR asegura que la ley de patrimonio cultural es clara al respecto y debe prevalecer “sobre una autorización que pudo estar o no incompleta, por lo que debe procederse o efectuar esos sondeos a la brevedad posible”, eso con el fin de no atrasar las remodelaciones planificadas.