FUNDE: Saca y Funes se pudieron enriquecer con partidas secretas

El aumento al patrimonio de los expresidentes de la República Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009; y de Mauricio Funes, en el 2009-2014, se podría haber generado a partir de los fondos de las partidas secretas que Casa Presidencial obtuvo en los presupuestos aprobados por la Asamblea Legislativa, expresaron representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), a través del Capítulo de Transparencia Internacional.Eso se desprende del informe que realizaron con datos que brindó Casa Presidencial. Esto, según los miembros de FUNDE-ALAC, también se habría generado con el ex fiscal general de la República Luis Martínez.El expresidente Saca y varios de sus exfuncionarios están siendo procesado por el desvío de $246 millones, mientras que Funes por no justificar $728,329.74.En el caso del exfiscal Martínez, por el posible enriquecimiento ilícito de $486,213.“Lo que se demuestra es que esto de los gastos reservados es tan discrecional, que puede servir para enriquecerse personalmente, para comprar voluntades. Puede servir para operaciones correctas de inteligencias, pero puede servir también para operaciones incorrectas de inteligencia”, expresó Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE.A través de su cuenta de Twitter, Funes criticó a Rubio. “Seguro que si FGR investiga gastos reservados en gobiernos de ARENA encontrará evidencias de dinero público en cuentas de Rubio”, señaló.De 2013 a 2015, la Presidencia de la República, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) gastaron $183.6 millones de las partidas secretas.Ante esto, el coordinador de la FUNDE-ALAC, Jaime López, dice: “Si hay ministros o funcionarios que han recibido o están recibiendo pagos que no están contemplados en la Ley de Salarios, tendría que abrirse proceso por enriquecimiento ilícito y retribuir esos fondos a las arcas del Estado”.FUNDE-ALAC pidió a la Fiscalía General de la República que investigue para disipar cualquier duda de posibles delitos, o en todo caso, compruebe si se han cometido. “No sería extraño que los gastos discrecionales en la presidencia de Funes haya sido una práctica común, pero con otra modalidad habrá que investigar y esperamos que la justicia llegue al expresidente Funes, por estas y por otras razones”, agregó Rubio Fabián.