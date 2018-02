FUNDE dice que la Fiscalía debe investigar a C. López

El director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, considera que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a la diputada Cristina López, del PCN, por las diferentes señalamientos que hay en su contra.

Rubio Fabián recordó que Cristina López, a parte de la investigación que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tiene en su contra por los contratos en la Asamblea Legislativa de su hermano José Martín López Rodríguez y su prima Sussy Évelyn López Ramírez, es quien ingresó la iniciativa para modificar la ley de escuchas telefónicas con las que se vio beneficiado Enrique Rais, quien se encuentra prófugo de la justicia por ser parte, según la Fiscalía, de una red de corrupción en el sistema judicial.

Básicamente, con la propuesta que presentó la diputada, que fue aprobada a finales del 2017, se permite que la grabación de una escucha telefónica sea destruida a los seis meses si la Fiscalía no presenta un requerimiento. “El caso de ella (Cristina López) creo que es una persona que debería investigarse por parte del Tribunal de Ética, por un lado, y de la Fiscalía por otro. ¿Cuál fue su rol en la promoción (de la reforma) de la ley que beneficiaba a don Enrique Rais? Por todos los vínculos y evidencias que hay la Fiscalía debería de actuar de oficio para investigar si hubo ahí algo que expresara algún conflicto de interés o algo más… Si le añadimos este otro (contrato de familiares), pues creo que la población tiene que pensar bien por quién vota cuando ya tienen antecedentes”, dijo en primero momento Rubio Fabián.

El director ejecutivo de FUNDE agregó que el argumento de López no es válido porque por su cargo puede influir en que sus familiares sean contratados en otras áreas. “ En este caso, el argumento de que (los familiares) no trabajan en su fracción no es argumento, porque pueden trabajar en otras secciones, pero los diputados pueden tener influencias para contactar a sus parientes en otros puestos dentro de la Asamblea y tienen que ser investigados por el Tribunal de Ética”, dijo Rubio Fabián.

El director ejecutivo de FUNDE agregó que este tipo de situaciones hacen que cada vez la imagen de la Asamblea se vea desmejorada ante la población. El miembro de la fundación agregó que “la ética es un bien escaso dentro de los partidos y dentro de la Asamblea”.

La diputada Cristina López se ha defendido alegando que no es ella la que hace las contrataciones y que en todo caso es el jefe del grupo parlamentario quien decide.

Mario Ponce, jefe de fracción pecenista, se limitó a afirmar que “el PCN siempre ha sido respetuoso de la institucionalidad y en este caso, en particular, dejemos que funcionen las instituciones, quienes serán las que darán su resolución una vez concluida las indagaciones”.

Caso diputada de arena

En mayo de 2017, el TEG sancionó a la diputada del partido ARENA, Mayteé Iraheta, por violar la Ley de Ética. Según la investigación, la legisladora intervino para que contrataran a su hermana en la Asamblea. El Tribunal la multó con $1,006.80.