FUNDE niega acusaciones de Antonio Saca sobre que su director, Roberto Rubio, recibió sobresueldos

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) negó este jueves que su director ejecutivo, Roberto Rubio, recibió sobresueldos como lo afirmaron ayer el expresidente Elías Antonio Saca y su exsecretario privado, Élmer Charlaix, quienes acudieron a la “Comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos de fondos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores”.

En un breve mensaje en la cuenta de Twitter de Funde, la organización negó las acusaciones y afirmó que los fondos recibidos por Rubio provenían de un presupuesto legal.

"Saca y Charlaix saben bien que los ex miembros de la CND, como Roberto Rubio, no recibieron sobresueldos, y que la fuente de los fondos de su funcionamiento no venían de gastos reservados sino de un presupuesto legalmente autorizado. (Tomos 366 y 370 de Diario Oficial)", escribió Funde.

El nombre de Roberto Rubio fue mencionado por el expresidente Saca junto al de Evelyn Jacir de Lovo, Mario Acosta y Gloria Salguero Gross, quienes eran parte de la Comisión de Desarrollo. El exmandatario detalló que recibía $2,300 mensuales.

“¿El que defendía la democracia, dice usted?, le preguntó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano. “Sí, Roberto Rubio”, respondió Saca.

Saca dijo que la comisión es como “una bendición de Dios” por la oportunidad de contar lo que pasó.

El exmandatario condenado indicó que la entrega dinero como sobresueldos "ha sido práctica de varios Gobiernos" y que esta le fue explicada por el fallecido Francisco Flores (1999-2004), también de Arena.

Según Saca, la revelación de la lista con nombres de personas que recibían sobresueldos y de la práctica irregular no fue parte de su confesión por orden de la Fiscalía, institución con la que pactó confesar los delitos de peculado y lavado de dinero para evitar una pena alta.

Acusó al exfiscal general Douglas Meléndez, que lo llevó ante los tribunales, de seguir presiones para que esta información no se diera a conocer.

El expresidente Saca fue condenado a 10 años de cárcel y al pago de $260 millones como responsabilidad civil por lavado de dinero y peculado, por haber depositado fondos públicos en cuentas bancarias privadas y disponer de dichos fondos.