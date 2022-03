FUNDE presenta tres informes sobre afectaciones a la independencia judicial

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) realizó la presentación de tres informes sobre las afectaciones que se han sucitado luego de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) entradas en vigencia a mediados de septiembre de 2021.

Los informes son sobre las afectaciones de las reformas de la LCJ, las anomalías identificadas en el proceso de selección de los operadores de justicia juramentados y los cambios en la conformación subjetiva de los Tribunales en El Salvador.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría AntiCorrupción de El Salvador de Funde, y que estuvo a cargo de los informes, habló sobre las consecuencias y anomalías identificadas luego de estas reformas, entre ellas identificó varios vicios de inconstitucionalidad realizados para cambiar la Ley de la Carrera Judicial, entre ellos, que en ningún momento la Asamblea Legislativa estaba facultada para realizar las reformas a dicha normativa.

Además explicó que según la investigación que realizaron, de los 134 jueces que se juramentaron por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se evidencia el cumplimiento de los presupuestos constitucionales y legales aptos para el cargo.

y que no hay manera de saber por qué fueron escogidos ya que ante esta solicitud por conocer los listados de los jueces nombrados, la CSJ se negó a brindarlos "por seguridad de los funcionarios", informó ALAC.

Sandoval aclaró que a pesar que la Corte Suprema de Justicia ha negado los listados de los operadores de justicia nombrados el año pasado, seguirán insistiendo en obtener dicha información. Consideró que no es justo que la gente no conozca a los jueces.

"No es posible que la ciudadanía no conozca el rostro de los jueces que van a impartir justicia. ¿Dónde no se conocían los rostros? Allá en la edad media que se impedía a los ciudadanos quiénes iban a ser sus juzgadores, en una democracia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado, los ciudadanos tienen derecho de reconocer quiénes van a impartir justicia y quiénes los van a juzgar ante diversos casos", aseveró.