FUNDE y DTJ cuestionan que Estado se gaste millones en seguros

La racionalización de los recursos públicos e inyectar lo que se gasta en seguros médicos privados al sector salud, para mejorar el sistema público, son parte de las conclusiones a las que llegan representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), quienes criticaron el millonario gasto que se hace.Para Roberto Burgos Viale, director ejecutivo de DTJ, el gasto en seguros médicos incluso viola la Ley de Ética Gubernamental. Según él, esto se da porque la normativa establece principios en el artículo número 4, que obligan a que la gestión pública se debe hacer con el menor gasto posible.“Se viola la Ley de Ética. A lo que voy es que estas instituciones que deciden contratar seguros médicos y de vida con pólizas bastantes onerosas. Están manteniendo la gestión pública, pero no al menor costo posible como dice la Ley de Ética, sino al máximo costo posible. Pareciera que esto de los seguros privados de salud es una carrera por gastarse los recursos públicos y hacer negocios con un sector”, dijo Burgos Viale.Las criticas surgen luego de que el diputado del partido ARENA Juan Valiente expresó que anualmente el Estado gasta unos $50 millones solo en el pago de seguros médicos privados de salud. Valiente se ampara en las declaraciones que habría dado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hace unos meses. El legislador junto a su colega Rodolfo Parker, jefe de fracción del PDC, han expresado que lo mejor sería destinar estos recursos al sector público de salud.Para Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE, antes de pensar en eliminar el seguro médico privado a todos, incluyendo a empleados y no solo al funcionario, se debe pensar en buscar alternativas como reducir costos, y que estos seguros sean básicos y no para cirugías estéticas.“Lo primero que hay que hacer es racionalizar el seguro. Hay que poner un seguro médico básico y que el resto lo paguen (los funcionarios), cuando ya son cosas adicionales”, expresó Rubio Fabián.Por otra parte, el representante de FUNDE dijo que se debe revisar si hay conflicto de intereses en las contrataciones de los seguros médicos que el Estado realiza. “Hay que ver si hay algún vínculo entre quienes toman las decisiones de los seguros, para ver quiénes le compran los seguros caros”, agregó Rubio Fabián.Ayer, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se desmarco de las críticas por los onerosos gastos por parte del Estado y dijo durante una entrevista televisiva que CAPRES no tiene seguro médico privado. “El Gabinete de Gobierno no tiene seguro privado, ni el presidente de la república, ni las secretarías ni los ministerios. Hay empresas del Estado que sí tienen, como CEL, ANDA, CEPA”, dijo el funcionario.