FUNZEL condena ataque que llevó a la muerte a Gustavito

La Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) condenó hoy, a través de Mauricio Velásquez, uno de los biólogos de la institución, el ataque que ocasionó la muerte del hipopótamo del Parque Zoológico Nacional, Gustavito."Definitivamente condenamos el acto del que fue víctima este hipopótamo, Gustavito. Nos cuesta creer cómo alguien tuvo la capacidad de efectuar esto a este animal indefenso", dijo el biólogo.Gustavito fue atacado el miércoles por la noche con objetos cortopunzantes, un ataque perpetrado por un grupo de personas que ingresó a su jaula y de quienes aún no se tienen sospechosos.Anoche, ciudadanos realizaron una vigilia frente a las instalaciones del Zoológico Nacional exigiendo el cierre del parque. Sobre esto, Velásquez consideró que esta no es la solución. "No es la opción más viable cerrarlo, porque eso no se va a arreglar de la noche a la mañana", dijo.Por otra parte, expuso que "esta sería una buena oportunidad para que las instituciones correspondientes puedan apoyar esta iniciativa de buscar mejores condiciones para estos animalitos", pues advirtió que la situación actual en la que se encuentran no es la mejor.