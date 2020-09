FUSADES: "Discurso oficial ha fomentado la polarización"

Acciones reiteradas orientadas a minar el sistema democrático y de frenos y contrapesos de parte del Ejecutivo observa la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), según lo establece el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del primer semestre de 2020 que fue dado a conocer ayer.

Sobre esto, Javier Castro, director de Estudios Legales de FUSADES, mencionó que entre las acciones que se llevaron a cabo contra el orden constitucional y contra la democracia fue la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, así como el irrespeto a los derechos fundamentales durante la pandemia por el covid-19.

Además, el informe señala: "No son situaciones aisladas, de modo que, de no detenerse, podrían dañar irreversiblemente la democracia. El país necesita reconstruirse en todas las dimensiones que se han visto afectadas en el contexto de la pandemia; entre ellas, el Estado de derecho. Esto supone, ciertamente, el cese de actuaciones inconstitucionales para ejercer poderes que la Constitución no otorga".

También se destaca que el discurso oficial en el contexto de la pandemia ha fomentado la polarización y el odio entre diversos sectores de la sociedad en ámbitos políticos y empresariales.

"La narrativa ha construido una falsa disyuntiva que obliga a elegir entre la protección a la vida y la salud o el respeto al sistema democrático y los demás derechos fundamentales, cuando la verdad es que el deber de los funcionarios es proteger a los primeros sin anular a los demás", menciona el informe.

En el plano de la lucha contra el enriquecimiento ilícito a través de la Corte en Pleno y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, FUSADES considera: "No hubo avances en materia de juicios ordenados, ni tampoco respecto del proyecto de Ley Integral de Probidad que parece haberse estancado desde aproximadamente un año".