FUSADES: "TSE permitió una contienda inequitativa"

Que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió una contienda inequitativa y acciones gubernamentales claramente inconstitucionales que no fueron al menos denunciadas destacó, entre otros aspectos, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en el Análisis Político sobre las elecciones del pasado 28 de febrero

El documento, dado a conocer ayer por el Departamento de Estudios Políticos de, también resalta que "existió una clara división del Organismo Colegiado en temas claves, tales como: requisitos para la inscripción de candidaturas, criterios para la admisión de procesos sancionatorios por propaganda electoral, definición sobre el uso de la tecnología para el apoyo de las juntas receptoras de votos, definición sobre los planes de contingencia".

FUSADES participó de la elección legislativa y municipal con una Misión de Observadores que incluyó a 250 observadores electorales, distribuidos en 100 centros de votación.

Sobre el sistema de transmisión de resultados desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la fundación expresó que "funcionó y se correspondió con los tiempos manejados por la autoridad electoral".

"Por tratarse de un escrutinio digital, no es posible analizar la calidad de los datos, en el sentido que no existía un apartado de análisis de actas al que llegaran las actas con inconsistencias, por lo que no es posible evaluar este punto de forma específica. No obstante, durante la etapa del escrutinio final, seguramente se evidenciarán algunas inconsistencias, las cuales serán plasmadas posteriormente", dice el documento.

También menciona que "el gobierno central y principalmente el Presidente de la República irrespetaron el silencio electoral, al transmitir publicidad gubernamental y al hacer llamados a votar de parte del segundo, quien ha sido un actor muy relevante para el posicionamiento e impulso de una de las opciones partidarias del país".