FUSADES criticó la respuesta de Bukele

La demanda que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, anunció que promoverá contra de LA PRENSA GRÁFICA es “lamentable”, según presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Miguel Ángel Simán. El dirigente del centro de pensamiento considera que los medios de comunicación tienen como misión investigar e informar, y que la sociedad también tiene derecho a ejercer una contraloría a sus funcionarios.“Creemos que es lamentable, porque estas situaciones no se deberían de estar dando. Porque los medios lo que están haciendo es informándonos, están investigando para ponernos al día de la gestión pública”, explicó el analista.FUSADES, junto a otras entidades, conformaron el Grupo Promotor. En esta convergencia de centros de pensamiento y otras organizaciones, apelan a la rendición de cuentas y al acceso del público a los datos oficiales.De acuerdo con Simán, existe un control que la ciudadanía tiene que hacer sobre la gestión pública. Los medios de comunicación colaboran con esa labor, explicó Simán, al informar sobre las autoridades centrales y municipales.“Creo que todos los funcionarios tienen que entender que están sujetos a ser auditados, no solo por las instituciones públicas, sino que también por la misma auditoría social que todos debemos ejercer, y por lo tanto, creo que eso es lo que los medios están haciendo”, dijo el presidente de FUSADES.La demanda que anunció Bukele responde a una publicación de este medio, sobre la adjudicación de un contrato para implementar un sistema de videovigilancia. El concejo municipal adjudicó el contrato por decenas de millones de dólares, a una empresa que ofertó a un precio mucho mayor que los demás ofertantes. La Alcaldía de San Salvador no atendió las peticiones de este medio de tener una explicación de la adjudicación, antes de que la noticia saliera en el periódico. Es más, la comuna convocó a una conferencia de prensa, en la que no permitió la entrada a los periodistas que llegaron de LA PRENSA GRÁFICA, El Diario de Hoy y El Mundo.Miguel Ángel Simán aclaró que hay que esperar si la demanda de Bukele tiene algún fundamento legal, pues hasta el momento el alcalde no ha concretado el anuncio.El dirigente de FUSADES, centro de pensamiento e investigación, dio estas declaraciones durante un evento en el que participaron expositores internacionales, para profundizar en el tema de la inversión en El Salvador.Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, manifestó ayer que no está familiarizado con el tema ni con las quejas del alcalde Bukele.“No tengo comentarios y no lo conozco a fondo. Aquí lo importante es seguir trabajando por los temas fundamentales del país”, comentó el vicepresidente Ortiz.Estas declaraciones las dio el vicepresidente, durante la inauguración simbólica de las obras de construcción del proyecto residencial Florida Sky, en el municipio de Nuevo Cuscatlán.En el evento, Ortiz invitó a trabajar para que el país crezca, a pesar de las diferencias.