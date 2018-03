FUSADES cuestiona freno en elección de comisionados IAIP

Lee también

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) cuestionó mediante un documento del Departamento de Estudios Legales (DEL) el freno que se ha dado en el proceso de elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que sustituirán a Jaime Campos y Mauricio Vásquez. Ambos funcionarios, y sus respectivos suplentes, finalizan gestión el 23 de febrero.Los cuestionamientos de FUSADES son hacia los ministerios de Economía (MINEC) y de Educación (MINED), que son las entidades de donde provienen Campos y Vásquez, respectivamente.En la elección de la primera generación de comisionados del IAIP, el expresidente Mauricio Funes determinó que los comisionados que venían del sector empresarial y de las universidades ocuparían el cargo por cuatro años, mientras que los tres comisionados restantes lo harían por seis.Eso garantiza que haya una rotación escalonada de los titulares del IAIP. Precisamente, el proceso de elección de los nuevos comisionados es el que se ha visto frenado en el MINEC y en el MINED.Ambas entidades argumentaron que los candidatos que fueron propuestos no cumplen con los requisitos que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece para ser parte del proceso de selección.En ese sentido, FUSADES considera que ambos ministerios, en vez de suspender el proceso, deberían haber extendido el plazo para que los entes que proponen las candidaturas lograran cumplir con la entrega de la documentación de las personas a quienes postularon.“Es lamentable que la decisión adoptada por el MINEC y el MINED haya sido cerrar sus procesos y no ampliar el plazo que permitiera a las universidades, gremiales y sus respectivos candidatos obtener la larga lista de documentación necesaria para acreditar que cumplen los requisitos de la LAIP”, se lee en el documento de FUSADES dado a conocer ayer.Las convocatorias para la elección de los nuevos comisionados se hicieron a partir del 23 de diciembre de 2016, ya que la LAIP establece que este proceso se debe hacer con dos meses de anticipación a la fecha en la que finalizan la gestión los comisionados.Ese período también es cuestionado por FUSADES, ya que a su criterio se redujo el tiempo para que los candidatos pudieran obtener la documentación necesaria porque es período vacacional.Tanto el MINEC como el MINED declararon el 18 y 23 de enero, respectivamente, que suspendían el proceso de la elección de los comisionados.En el caso de la elección del comisionado que resulte del MINEC, la entidad pública argumentó que las propuestas del sector empresarial “estaban incompletas a la hora del cierre de inscripción de candidatos”, mientras que el MINED argumentó que solo tres de 23 universidades se habían inscrito para votar y que no se habían inscrito un número suficiente de candidatos.“En la práctica, el plazo establecido para cumplir con los trámites no fue suficiente, ya que el mismo incluyó la vacación de fin de año que implica que el sector público deja de laborar, al igual que en gran medida en el sector privado”, dice FUSADES en el documento del Departamento de Estudios Legales.FUSADES también da a conocer lo que a su criterio es el principal reto que tienen las autoridades para hacer que se cumpla la LAIP en la elección de los nuevos comisionados.De acuerdo con FUSADES, la renovación del IAIP debe hacerse asegurándose la excelencia académica, profesional, probidad, independencia y la moralidad de los candidatos a comisionados, “de manera que las mejores personas puedan ocupar estos cargos, quienes además deben tener conocimiento en temas de transparencia y acceso a la información”, se lee en el documento.Sobre la elección de los comisionados del IAIP ya se han pronunciado otras instituciones, como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).El director ejecutivo de dicha fundación, Roberto Rubio Fabián, ha expresado que “algunos con mente autoritaria querrán controlar el IAIP”. Según él, esto se debe a que el IAIP y la LAIP han resultado incómodos para los funcionarios públicos que pretenden bloquear alguna información.