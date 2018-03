FUSADES denuncia espionaje

Lee también

Directivos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) denunciaron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) el hallazgo de un micrófono escondido en una de sus salas de reuniones.El presidente de FUSADES, Miguel Ángel Simán, explicó en una conferencia que durante actividades de mantenimiento preventivo, el pasado 7 de enero, fue localizado el dispositivo alojado en una de las regletas eléctricas y conectado a una línea telefónica. Los técnicos afirmaron que dicho aparato permitía recoger lo que se hablaba en la sala y en la línea telefónica delegada a dicho espacio.Un equipo de Inspección Ocular de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó ayer por la tarde a las oficinas de FUSADES.“Este diminuto aparato transmisor mide 4 centímetros y 7 milímetros de grosor, es una aparato de alta tecnología y alcance, el cual se alimentaba de los cables eléctricos... y enviaba la voz que capturaba a través del cable telefónico que tenemos en la sala”, afirmó Simán.El presidente de FUSADES señaló que la evidencia de una práctica de espionaje tiene detrás una motivación política. “En el mundo del espionaje hay espionaje industrial y espionaje político. La naturaleza de nuestra institución no tiene nada que ver con temas industriales y comerciales... Lo que nos queda es asumir que, dado que somos un actor político de nuestro país, habrá un beneficio de aquellos interesados de espiar y acceder a información sobre los debates que nosotros tenemos internamente, pero que son debates abiertos que se traducen en posiciones institucionales”, comentó el titular de la fundación.El empresario añadió que la denuncia no obedece a que existan reuniones secretas o confabulaciones de algún tipo en el interior de la organización.“Nuestra denuncia no responde al temor de lo que discutimos en FUSADES, porque acá todo tiene que ver con tema de nación, sino que se debe a una violación al derecho de la privacidad”, dijo el presidente de FUSADES.El abogado Javier Castro detalló que la persona que colocó ese dispositivo pudo incurrir en los delitos de allanamiento de lugar de trabajo, captación de comunicación e intervención de comunicación telefónica.Aunque las autoridades admitieron que esta es la primera vez que encuentran evidencia clara de espionaje en el interior de las instalaciones de FUSADES, Simán explicó que el acoso político a la fundación no es algo nuevo.“Hemos sido acosados, insultados, se nos ha querido desprestigiar. Nos han bloqueado el paso con huelgas... Esconderse tras micrófonos para luego manipular información, para tratar de acusarnos y desacreditarnos es irresponsable”, aseguró la máxima autoridad de FUSADES.El presidente de la fundación concluyó que luego de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el fiscal general hicieron denuncias sobre espionaje y acoso político, este nuevo hecho constata que estas prácticas son una realidad muy actual en El Salvador.