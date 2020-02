FUSADES destaca mejora en clima de negocios y seguridad

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) afirma que el clima de inversión y negocios en El Salvador ha tenido algunas mejoras, así como la percepción de seguridad, según lo deja ver el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del segundo semestre de 2019, a pesar de las afectaciones que puedan conllevar las acciones de militarización de la Asamblea Legislativa que sucedieron el pasado 9 de febrero.

En el informe, FUSADES señala, además, que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha dado algunos puntos positivos en sus funciones como ente contralor de las finanzas públicas, luego de años en los que no ha conseguido ejercer su papel, así como no lo ha hecho la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la cual está fallando al no imponer sanciones a los funcionarios que dejan su cargo y no presentan sus declaraciones patrimoniales a tiempo.

Una encuesta realizada entre 443 empresarios arrojó que el 43 % calificó como favorable la percepción en el clima de negocios, algo que según dijo Marjorie de Trigueros, "no se había visto una mejora importante en el clima de negocios desde hace más de 10 años lo cual para el país es positivo".

"Ahora bien, tenemos que decir que esos son datos al cierre de 2019, estos datos no están contabilizando lo que ocurrió el 9 de febrero pasado y quiere decir que como país debemos de recapacitar que si queremos que el clima de negocios continúe favorable generando mayores niveles de inversión y niveles de empleo es necesario contar con certidumbre jurídica y política", agregó la investigadora.

Empero, De Trigueros también afirmó que dicha mejora se ve minada por la delincuencia la cual se vio reducida en un 29 %, en 2019, con relación a 2018, aunque, expresó, "queda el reto de que esto sea sostenible y que todo lo que se haga en materia de seguridad ciudadana se haga en el marco de respeto de la Constitución".

Siempre en materia de percepción económica, dijo De Trigueros que otro de los aspectos que fue visto de forma positiva por organismos internacionales es la aprobación casi unánime del Presupuesto General de la Nación para el año 2020.

Por otra parte, en materia de Estado de derecho el investigador Óscar Pineda señaló que aunque el análisis fue cerrado el año pasado, antes que se dieran los hechos del "9F", ya existían tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, las cuales tuvieron su culmen con el ingreso de militares armados al Salón Azul.

"Ante las desavenencias entre el Ejecutivo y el Legislativo deben prevalecer los canales que plantea el mismo Estado de derecho, las vías democráticas. En este escenario se vuelve crucial el rol que juegan las instituciones de control y en especial la Sala de lo Constitucional, que esperamos tenga una actitud oportuna y a la vez valiente, de cara a evitar abusos de poder o intervenir cuando se violan derechos constitucionales de los salvadoreños".

Además en la presentación del informe se hizo mención que el presidente de la república lleva ya ocho vetos en siete meses –dos de ellos con relación al voto desde el exterior–, y si continúa con esa tendencia podría llegar a los 70 vetos en cinco años , con lo que superaría a Francisco Flores, quien entre 1999 y 2004 totalizó 59 vetos presidenciales.

Entre tanto, en aspectos de contraloría, dijo FUSADES, la Corte de Cuentas tiene una oportunidad de ser fortalecida a partir de la propuesta de nueva ley para la institución, la cual ya está en la Asamblea Legislativa.

"Esperamos que con eso se pueda fortalecer y mejorar algunas de las funciones de la CCR. Creemos debe reestructurarse aunque ello requiere una reforma constitucional", dijo Javier Castro, director de Estudios Legales de FUSADES.