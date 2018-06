FUSADES dice que el subsidio de agua no ha sido efectivo

“El subsidio del agua es ineficiente”, así lo determina un estudio realizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en el que se advierte que se debe revisar las opciones para mejorarlo.

El principal señalamiento de la fundación tras el análisis es que la subvención no se hace por condición social y esto deja desprotegidas a familias que realmente necesitan el apoyo por el servicio de agua potable.

El estudio de FUSADES se realiza al comparar el consumo de metros cúbicos que realizaron las familias durante 2015 y 2016, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).

Las tarifas de agua aumentaron en dos ocasiones bajo la administración del expresidente Marco Fortín: la primera en febrero de 2010 y la segunda en septiembre de 2015, bajo este cambio en los costos se determinó que a mayor consumo por metro cúbico era menor el subsidio.

La focalización, sin embargo, no significa que los problemas por el abastecimiento de agua se solucionen, de hecho y según el informe hay un gran porcentaje que se queda sin cobertura.

“Al contrastar la población en pobreza y la situación de recibir o no subsidio, se observa que el subsidio al agua no corresponde con las condiciones de pobreza. La información muestra que, en 2016, 1.7 millones de personas, o el 26.9 % de la población, estaba en pobreza y no recibía el subsidio del agua, mientras que el 30.4 % de la población o 1.9 millones de personas que no eran catalogados como pobres sí recibieron el subsidio del agua”, señala el estudio.

No son efectivos

La fundación advierte que los parámetros actuales para determinar esta compensación son “malos focalizadores” y que no se puede determinar entre quién necesita el subsidio y quién no.

Hay otro dato que resulta significativo en el estudio y es que la población en pobreza que no tiene servicio de agua potable a través de ANDA carece de subsidio y especifica: “Acorde con los datos de 2016, del 100 % de la población en pobreza, el 70.3 % no tiene acceso a servicios de ANDA, mientras que solo lo recibe una minoría (29.7 %). Esta condición implica que la eficacia del subsidio de ANDA tiene un techo determinado por su propia estructura”.

El estudio también hace señalamientos puntuales sobre la inversión que la autónoma debe realizar y a mejorar su ejecución.

Según el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP), ANDA tenía $23.9 millones programados para ser invertidos durante 2017, pero solamente se ejecutaron $3.4 millones y de los $19.9 millones para la rehabilitación de la plata potabilizadora de Las Pavas no se hizo ejecución el año pasado.