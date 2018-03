FUSADES: es una oportunidad para que industria se reinvente

“Como todo cambio, siempre va a haber resistencia. Y aquí estamos hablando de cambiar patrones culturales en cuanto a qué alimentos consumimos”, expresó la directora del Laboratorio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Flor de Mendoza.

A su juicio, la Normativa de Tiendas y Cafetines Escolares Saludables agarró a todos por sorpresa, no le dio tiempo a la industria de alimentos y bebidas adaptarse y ser parte integral de esta; sin embargo, también la considera una oportunidad para que la industria se reinvente.

“Lógicamente, esto pasa por un proceso. No se pueden cambiar las costumbres de la noche a la mañana. Si bien nuestra sazón es a base de sal y azúcar, tampoco se trata de olvidarnos de nuestras recetas; todo es cuestión de balance”, anotó.

De Mendoza puso como ejemplo cómo las grandes empresas de bebidas han comenzado a buscar opciones más saludables: han pasado de producir bebidas dietéticas o ‘light’ a producirlas hasta sin azúcar.

“Algunas empresas ya se han acercado a nosotros a decirnos precisamente: ‘¿Me ayudan a medir si cumplo o no cumplo?’ Les hacemos la evaluación y les decimos: ‘Aquí cumplís o aquí no cumplís’. Ya desde hace dos años venimos trabajando con unas empresas para desarrollar nuevos productos”, afirmó.

Por otra parte, sí admitió que hay algunas cuestiones que la normativa no deja claras: “Dice que en los centros educativos no podrá ofrecerse comercial, promocional ni gratuitamente bebidas carbonatadas, energéticas ni golosinas, ¿pero qué son golosinas? Hay que definir. Luego, si una mamá se tomó la molestia de leer las etiquetas nutricionales antes de escoger la galleta o el juguito, ¿van a tener potestad los profesores de decomisar estas loncheras? Falta claridad. Las ventas alrededor de las escuelas, ¿quién garantiza que los niños no van a encontrar estos productos a una cuadra? Hay aspectos que no quedan claros”, afirma.