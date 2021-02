FUSADES reconocido a nivel internacional

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) fue reconocida como uno de los centros de pensamiento más influyentes de la región y el número uno de El Salvador, según el "Global Go To Think Tank Index Report 2020" realizado por el Programa de Centros de Pensamiento y Sociedad Civil de la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos.

En total 11,175 centros de pensamiento fueron evaluados en el ranking en el que FUSADES fue incluido en el 12º lugar —de 84—, de Centro y Suramérica.

En cuanto a mayor influencia social la fundación fue ubicada en el lugar 59 —de 120— y como 29 —de 68— sobre Transparencia y buen Gobierno.

"Como centro de pensamiento, no hacemos las cosas pensando en que habrá una calificación o análisis de este tipo. Hacemos las cosas porque nuestra función es hacer políticas públicas en distintas áreas que pueden mejorar la vida de la población del país", aseguró el director ejecutivo de FUSADES, José Ángel Quiroz, quien dijo que el reconocimiento implica "un compromiso".