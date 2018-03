FUSADES sugiere prudencia al exhibir a imputados

Lee también

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) emitió un comunicado ayer en el que señala que todo imputado “tiene derecho a no ser presentado públicamente en condiciones que vulneren sus derechos fundamentales”.FUSADES giró dicho escrito luego de que el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) se pronunció en contra de la exposición pública de los abogados Rafael Mendoza y Roberto Rosales, a quienes recientemente el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador les decretó detención provisional, ya que la Fiscalía los acusa de la evasión de $2.7 millones en su calidad de representantes legales de una empresa de empeños.Los miembros de FUSADES afirmaron que la presunción de inocencia de todo imputado pasa porque durante el desarrollo del proceso judicial se debe de partir, como lo manda la Constitución, de que el acusado es inocente, y por lo tanto debe “reducirse al mínimo la imposición de medidas restrictivas de derechos fundamentales, con el objetivo de que estas no se configuren en penas anticipadas al inculpado”.El debate se centra, según los abogados de FUSADES, en el conflicto entre derechos como el de presunción de inocencia con derechos como la libertad de expresión. Los representantes de la fundación afirmaron, además, que la práctica de presentación de detenidos ante los medios de comunicación “no puede ser indiscriminada ni discrecional”.El CEJ y FUSADES hicieron un llamado a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil (PNC) a iniciar el debate sobre la legalidad de las prácticas de presentación de personas detenidas.“La exhibición de una persona esposada, durante su detención o al momento de acudir ante el juez correspondiente, genera en la opinión pública una impresión de culpabilidad, que acompañará a la persona afectada durante varios meses o años de su vida”, señaló FUSADES.En El Salvador es común que las autoridades presenten a diario a cientos de personas detenidas, principalmente a capturados en operativos y acusados de pertenecer a pandillas. “Bajo ninguna circunstancia debe entenderse que exigir respeto a los derechos de los imputados implica que la PNC y la FGR no deben informar de sus actuaciones”, aclaró FUSADES.El CEJ planteó inicialmente en su comunicado que en la imputación de un delito debe respetarse la presunción de inocencia y las autoridades deben apoyarse desde el principio en prueba técnica para evitar juicios paralelos. “El CEJ lamenta y protesta contra las recientes exhibiciones que se han hecho de la captura de dos abogados del país, y protesta contra todas aquellas actuaciones que constituyan una violación al derecho a la imagen de los profesionales del derecho”, se pronunció.