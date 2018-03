FUSADES y TSE urgen presupuesto para las elecciones de 2018

Lee también

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue sin recibir los fondos que servirán para la organización de las elecciones de alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa que se realzarán el domingo 4 de marzo de 2018.En ese sentido, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y magistrados del TSE hicieron un llamado ayer de la necesidad de que Hacienda entregue cuanto antes los $39 millones que el tribunal electoral ha solicitado. Según FUSADES, es necesario advertir que la autoridad electoral debe contar con un presupuesto acorde con las demandas del proceso electoral que enfrentará el país el próximo año.“La demora de la disponibilidad de fondos arriesga la calidad de las elecciones y no contribuye a enrumbar de forma positiva la aplicación de las reformas. Además, no contar con los recursos oportunamente propicia el uso de instrumentos de contratación poco transparentes por la premura del tiempo”, dice FUSADES en el comunicado con la posición institucional correspondiente a febrero y que es elaborado por el Departamento de Estudios Políticos.La preocupación por la falta de recursos también es evidente en los magistrados del TSE. De acuerdo con Miguel Ángel Cardoza, una de las áreas que más se ven afectadas con el atraso de los recursos es el relacionado con la transmisión de resultados. “El tema presupuestario es fundamental, no solo por la cantidad de dinero que se nos va a entregar para hacer las elecciones, sino que también los plazos, los tiempos que tenemos para cumplir con las licitaciones, sobre todo en el tema tecnológico, que hay que comprar con suficiente anticipación el equipo y los simulacros y ensayos que sean necesarios”, dijo Cardoza.De acuerdo con el magistrado, en el TSE esperan contar con los fondos a más tardar el próximo mes.