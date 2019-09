FUSALMO celebra IX Cena de la Alegría a favor de la juventud

FUSALMO realizó la tradicional Cena de la Alegría con el objetivo de celebrar el decimoquinto aniversario de la creación del Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB), el cual está presente en 141 centros educativos del sector público y que busca brindar oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

A la fecha, 103,588 estudiantes de los departamentos de Santa Ana, San Salvador y San Miguel han sido beneficiados con los proyectos de educación complementaria del PIJDB, un programa educativo que apoya al Currículo Nacional de Educación Formal para fortalecer capacidades y habilidades en áreas como tecnología educativa, orientación familiar, convivencia, cultura de paz, educación física adaptada y apoyo a las necesidades educativas especiales.

Asimismo, la apuesta de FUSALMO de impactar las comunidades y promover una vida sin violencia los motivó a crear el Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF), donde padres de familia de los estudiantes que forman parte del PIJDB también cuentan con acceso a capacitaciones y programas de cultura de paz, liderazgo y proyectos de vida.

Beneficiados. Los alumnos Manuel Ruiz y Luis Anderson Guzmán, del Centro Escolar Alta Vista, forman parte del proyecto de Tecnología Educativa.

Ejemplos de alegría

Los protagonistas de la gala benéfica fueron los mismos jóvenes beneficiados, quienes con la alegría, dinamismo y carisma que caracteriza a la juventud salesiana, dieron muestras de sus talentos y habilidades en ramas como música, baile, deporte y tecnología.

Este fue el caso de Manuel Ruiz y Luis Anderson Guzmán, niños que forman parte del proyecto de Tecnología Educativa, donde han aprendido a programar y diseñar robots. "Desde el año pasado estoy en FUSALMO y he aprendido mucho sobre robótica. Ahora me estoy preparando para participar en competencias y demostrar mis conocimientos. Esta experiencia me ha servido, porque ahora tengo metas más grandes", comentó Luis Anderson, quien estudia en el Centro Educativo Alta Vista.

Para finalizar la noche, se hizo la entrega de un galardón a Ivonne Nóchez, quien forma parte de las Escuelas Deportivas de FUSALMO y que ha destacado como atleta en la rama de patinaje. Ella se ha convertido en campeona centroamericana y ha sido nombrada como una de las jóvenes promesas del patinaje nacional.

Jóvenes de éxito. Durante la celebración, Ivonne Nóchez, del programa Escuelas Deportivas FUSALMO, recibió un premio por su trayectoria en el patinaje.