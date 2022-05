Fabián, el destacado escultor de Sensunte

Fabián Enrique Alfaro es un reconocido escultor que desde hace seis años talla figuras con mucha dedicación y creatividad en Sensuntepeque, Cabañas.

Tras cursar estudios de bachillerato, Alfaro trabajó como electricista, y recuerda que en 2017 incursionó en el moldeo del yeso y de manera empírica en la elaboración figuras.

“Hasta el momento la gente ha valorado mi trabajo, ellos no saben, pero a una sola figura le tengo que dedicar una semana completa”.



Fabián Alfaro, escultor

"Tenía una amiga que le gustaba comprar figuras de colección. Sin embargo yo las miraba mal hechas y consideraba que podía hacerlas mejor. Entonces, un día que tuve tiempo, me puse a intentar hacer una de las que ella tenía y así comenzó esta aventura", comentó.

No obstante, el talento de esculpir es algo que ha sido heredado, según contó Fabián. Aseguró que su abuelo fue escultor de imágenes religiosas de madera y su padre fue un reconocido pintor.

Aseguró que con el paso del tiempo perfecciona su técnica, actualmente, talla figuras en madera, yeso, resina, masa modeladora, plasticera y porcelana fría.

Contó que trabaja cualquier tipo de figura, sin importar el tamaño, forma y diseño, se ajusta al gusto del cliente.

Creativo. Este artista aseguró que algunas figuras necesitan al menos una semana de trabajo para que “se vean realistas”.

Cuida cada detalle, invierte en algunas figuras una semana de trabajo, entre seis y siete horas diarias porque se preocupa por resaltar detalles en sus piezas.

"Gracias a Dios, hasta el momento la gente a la que le he trabajado ha valorado mi trabajo, ya que ellos no saben pero a una sola figura yo le tengo que dedicar una semana completa, así sea pequeña, porque me gusta hacerlas lo más realista posible y al gusto del cliente", explicó.

El precio de las figuras pequeñas oscila entre $5 y $7 , y entre $150 y $200 las grandes. El precio varía dependiendo el estilo, diseño, tamaño y material, indicó.

Este artista sueña con abrir un taller de esculturas en el municipio para transmitir sus conocimientos a otros jóvenes, además, le gustaría expandirse e incursionar en la elaboración de dibujos y ofrecer servicios de electricista, electrónica, soldadura y diseño digital, cosas que según aseguró sabe desempeñar.

Compartir. Si usted desea conocer más sobre el trabajo de Fabián, el escultor de Sensuntepeque, puede visitar su redes sociales: “7Desing” o llamarlo al teléfono 7534-1419.