Facilitan zonas verdes a agricultores para que puedan cultivar

Juan Antonio Cerritos trabaja doblando las milpas en el terreno que corresponde a la zona verde de su comunidad, en la colonia Guadalupe del cantón San Luis del municipio de San Sebastián Salitrillo, donde la alcaldía le ha permitido sembrar su maizal y frijolar, ya que el pequeño agricultor carece de un terreno para sembrar sus cultivos.

Este año, dice con un tono alegre, que la cosecha de maíz será buena, mientras golpea las milpas para doblarlas y dejar secar las mazorcas.

"La milpita se me ha dado buena, gracias a la alcaldía que nos ha permitido hacer nuestra cosecha en este terreno, ya que de lo contrario me tocaría alquilar una parcela y ese dinero me lo ahorro, aquí hoy estoy sacando el maíz y frijol que nos va a servir para la comida de la familia", dice Cerritos.

El proyecto de prestación de las zonas verdes para pequeños agricultores es una iniciativa de la municipalidad, con la cual al menos 270 productores del municipio pueden producir la tierra sin necesidad de arrendar parcelas privadas, produciendo maíz, frijol y hortalizas en las zonas verdes de las comunidades.

El alcalde, Hugo Calidonio, señaló que este proyecto es parte del apoyo que desde la municipalidad se brinda a los agricultores locales, ya que además de asegurar la alimentación de las familias de la localidad, con la producción de granos básicos, también se pone a producir las tierras ociosas del municipio.

La alcaldía ha dispuesto alrededor de 30 zonas verdes ubicadas en distintas comunidades, en las cuales están cultivando granos básicos y hortalizas unas 270 familias batanecas, detalló el jefe municipal.

Agregó que en algunos casos, también se está implementado el proyecto de huertos caseros.