Fallece José Bonilla, capturado durante el régimen de excepción

Esta tarde, la familia de José Bonilla, capturado durante el régimen de excepción, informó sobre su fallecimiento. Según relató Claudia, su hermana, a LA PRENSA GRÁFICA, José llevaba cuatro meses detenido y sin acceso a su medicamento para la presión arterial.

Claudia informó, además, que fue hasta el 1 de septiembre que se enteraron de que fue trasladado de emergencia el pasado 25 de agosto al hospital Zacamil, con síndrome coronario luego de sufrir un infarto al interior del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.

“José está en el Hospital Rosales en estado delicado en cuidados intensivos. Si algo le pasa será culpa del sistema de justicia inepto que nunca ha servido para nada, todo sigue igual de podrido”, publicó la familia de José Leonidas Bonilla Torres en una cuenta de Twitter destinada a denunciar la captura.

Fuentes internas del Instituto de Medicina Legal (IML) confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que hasta el 25 de agosto tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo.

“Le hicieron unas pruebas de Covid y resultó positivo, aparte del problema del corazón, entonces el lunes 29 de agosto lo trasladaron a la UCI del hospital Nacional Rosales y ahora me di cuenta de que ahí estaba. Yo fui, no pude ingresar ni siquiera a verlo a través de una ventana porque la custodio no me lo permitió”, contó Claudia dos días antes del fallecimiento de su hermano.

José, informó la familia, será velado en Funeraria Las Flores.