Fallece conductor tras chocar con bus

Cristian Iván Guevara, de 36 años, falleció ayer por la mañana tras impactar con su vehículo en la parte trasera de un autobús de la ruta 316 que se encontraba subiendo pasajeros en una parada de buses autorizada. El choque ocurrió en el kilómetro 124 de la carretera Panamericana a pocos metros del desvío a Moncagua. Según la Fiscalía, la causa del accidente habría sido la excesiva velocidad a la que conducía Guevara.

"Según la inspección realizada por (la Policía) de Tránsito, la persona que falleció venía a excesiva velocidad y al parecer se habría dormido mientras manejaba", manifestó la fuente fiscal.

Erasmo Villacorta, motorista del autobús, dijo que afortunadamente ningún pasajero resulto herido. "Me imagino que venía acelerando o distraído, las autoridades me dijeron que en mi caso no hay problema porque yo estaba estacionada en una zona autorizada", expresó.