Fallece el empresario de transporte Contreras Teos

Rodrigo Contreras Teos, empresario del transporte público, miembro de la Mesa Nacional del Transporte y director del Sistema Integrado Prepago (SIPAGO), falleció el pasado sábado debido a una complicación cardíaca. La noticia fue confirmada por familiares y otros empresarios del sector. Además, el Viceministerio de Transporte (VMT) lo hizo público a través de su cuenta de Twitter.“VMT lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Rodrigo Contreras Teos, expresamos nuestras muestras de condolencias a su familia”, fue el mensaje que colgó el VMT en su cuenta de Twitter.Contreras Teos fue vocero de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) y representante de la Cámara Tecleña de Transporte; se desempeñó como presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT) y ejerció por varios años como empresario del transporte público en El Salvador. Era administrador de empresas, graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y con una maestría en contaduría pública.El empresario de la ruta 42 fue concejal de la Alcaldía de San Salvador de 2004 a 2006. Asimismo, participó como candidato a la comuna capitalina por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en elecciones de diputados y alcaldes de 2006.Los allegados del empresario explicaron que él estuvo bajo tratamiento durante algunas semanas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).“Lamentamos su muerte, creímos que iba a salir adelante del problema de salud que tenía, pero no fue así”, expresó Miguel Castaneda, presidente de SIPAGO y socio de Contreras Teos en el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, también expresó sus condolencias. “Mi pesar y solidaridad con la familia por el fallecimiento del Lic. Rodrigo Contreras Teos”, colocó Martínez en su cuenta de Twitter.“Deja un importante legado en la modernización del transporte público salvadoreño, con su compromiso por un servicio digno y brindar mayor calidad de vida a los pasajeros”, decía la cuenta oficial de Twitter del SITRAMSS.Por su parte, el empresario de buses Catalino Miranda dijo que lamentaba la pérdida de Contreras Teos porque era un hombre “muy dinámico, inteligente y que sabía escribir muy bien”. “Era un hombre muy educado y tuve la oportunidad de trabajar con él durante cuatro años”, agregó.“A veces había que presionarlo para que no fuera solo él quien tomara las decisiones, pero nosotros siempre tuvimos una amistad dentro de la gremial. Pues, a veces los empresarios somos celosos en algunas cosas”, comentó Catalino Miranda.