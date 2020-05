Fallece empleada de Salud por covid-19

Una mujer de 38 años de edad se convirtió ayer en la primera integrante del personal sanitario que falleció por el nuevo coronavirus en El Salvador. Trabajaba como encargada de farmacia en una unidad de salud pública, confirmó Francisco Alabí, ministro de Salud, a través de una publicación en sus cuentas de redes sociales.

La fallecida, cuya identidad no se menciona por privacidad, era la encargada de farmacia de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Panchimalco, en el departamento de San Salvador. Laboraba en los horarios del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), según una esquela que publicó el Movimiento por la Salud "Dr. Salvador Allende".

Se convirtió en la víctima número 17 en el país a causa de la enfermedad covid-19, causada por el nuevo coronavirus, tras casi dos meses desde que fue detectado el primer contagio, el 18 de marzo. La empleada sanitaria era "diabética debutante", agregó el titular del Ministerio de Salud (MINSAL), quien lamentó la muerte.

"Expresamos nuestro sentido pésame a la familia. El país ha perdido una heroína de primera línea, quien falleció en el combate de esta pandemia", publicó el Ministerio de Salud, minutos después de borrar un tuit donde aseguró que la fallecida laboraba como enfermera.

Las autoridades sanitarias explicaron que ya tenían identificados a todos los trabajadores del sistema de salud que estuvieron en contacto con la víctima número 17 de covid-19.

Alabí aseguró que están aislados en centros de contención mientras se confirma o se descarta que fueron contagiados por su compañera de labores.

También explicó que la joven vivía con más de 10 familiares y, según explicó el funcionario, y todos están aislados también.

"Se ha hecho todo el control de sus contactos, de sus nexos, a los que siempre la población tiene temor. Todos sus familiares están en un centro de contención", dijo.

El sitio especial de estadísticas de casos en el país se reportaban, hasta ayer a medio día, 784 pacientes de covid-19: 276 ya se recuperaron, pero entre los casos activos estaban seis en estado crítico y siete graves, de acuerdo con datos del MINSAL. La mayoría se encuentra sin síntomas o estables.

Militares y agentes están corriendo peligro

Entre los contagiados hay un poco más de medio centenar de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que junto con el personal sanitario son catalogados por el Gobierno como trabajadores de la "primera línea" de contención del virus.

Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, informó ayer que durante las últimas horas 10 agentes de la PNC fueron declarados positivos al SARS-Cov-2.

Ellos se sumaron a los 10 policías que estaban enfermos hasta el pasado viernes, lo que eleva a 20 el total de elementos con la enfermedad.

Además, explicó que 64 policías, de los 110 iniciales, todavía están en cuarentena porque estuvieron en contacto con algún enfermo, a la espera de confirmar o no la infección.

"Algunas personas, algunos compañeros, me dicen que no es bueno informarlo, pero yo creo que sí es necesario que nuestra fuerza policial lo sepa (...) Nosotros sabemos que es imposible, al estar en primera línea interactuando con diferentes personas en los lugares de trabajo, es imposible (no contagiarse)", declaró Arriaza Chicas.

Mientras que René Merino Monroy, ministro de Defensa, dijo que 32 militares tienen confirmada la enfermedad: ocho de los cuales están recuperados y tres en proceso de alta.

El lunes anterior, el ministro también confirmó la muerte por covid-19 de un soldado que tenía 25 años de servicio dentro en la FAES, identificado como Guillermo Antonio Cruz Rosales, de 47 años. Fue la primera víctima mortal del personal de "primera línea", listado al que ayer se unió la empleada de salud.