Fallece en hospital tras ser atacado frente a su negocio en Usulután

Jaime Adalberto Escobar, de 26 años, fue atacado a balazos el lunes anterior, aproximadamente a las 6 de la tarde, afuera de su negocio, ubicado en la 6.ª calle oriente de la ciudad de Usulután, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial manifestó que luego del hecho, Escobar fue llevado en una patrulla policial hacia el Hospital San Pedro, de Usulután, pero murió cuando era atendido por los médicos aproximadamente a las 6:30 de la tarde.

La fuente policial dijo que el hombre tenía una lesión en el abdomen producida al parecer con arma de fuego calibre 22 milímetros. Fue atacado cuando estaba afuera del local donde tenía una venta de granos básicos, y en ese mismo lugar residía.

Según registros policiales, Escobar no tenía antecedentes penales y no se cuenta con un móvil firme sobre el crimen. No descartan que la extorsión haya sido la causa del homicidio, pero debido a la poca información obtenida, no pudo realizar una investigación adecuada.

“Se está investigando el caso, pero hay pocos detalles, no tenemos mayor colaboración de las personas, por lo que estamos buscando información para determinar causas del hecho”, indicó la fuente policial, sin indicar cuántas personas están involucradas en el asesinato ni en qué huyeron.

Por otra parte, Miguel Ángel Hernández, de 30 años, fue encontrado muerto ayer a las 9 de la mañana en unos potreros del cantón Piedra Luna, municipio de Yamabal, en Morazán, informó el oficial en turno de la delegación.

Hernández fue privado de libertad el lunes por la tarde, cuando se dirigía hacia su vivienda, por lo que familiares interpusieron la denuncia. El cadáver tenía lesiones producidas con arma blanca. Se desconoce el móvil del crimen.