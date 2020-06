Fallece exalcaldesa de San Miguel, Albita Rodríguez

La profesora María Alba Guevara de Rodríguez, exalcaldesa del municipio de San Miguel, murió ayer a los 89 años, en el Hospital Militar de San Miguel, luego de sufrir complicaciones de salud por una bronquitis, que la afectaba.

En 1985, la docente fue electa como alcaldesa bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 83% del total de votos, desempeñando el cargo por un periodo. Posteriormente también se desempeñó como gobernadora. Fue becada en Miami, Estados Unidos y en España, donde estudió administración municipal.

"Me siento una mujer exitosa, he hecho lo mejor posible para resaltar mi ciudad a veces no entiendo por qué las mujeres le huyen a la política", manifestó en una entrevista para este periódico hace dos años.