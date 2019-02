Fallece exdiputado y exalcalde del FMLN Juan García Melara

El ex alcalde de El Paisnal y ex diputado de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN Juan García Melara falleció, según confirmó ayer el ex candidato presidencial del partido Hugo Martínez, quien lo describió como un “veterano de guerra y luchador incansable”.

Lamento el sensible fallecimiento de Juan García Melara, exalcalde de El Paisnal, veterano de guerra y luchador incansable. Mi más sentido pésame a su familia. — Hugo Martínez (@HugoMartinezSV) 10 de febrero de 2019

El exfuncionario está siendo velado en su vivienda ubicada en el barrio San José del referido municipio y será sepultado el lunes.

La Alcaldía de El Paisnal a cargo de José Héctor Lara Zamora, del FMLN, informó mañana “no estará atendiendo al público por duelo”.

Melara perteneció al Partido Comunista y durante la guerra civil se dedicó a la actividad política más que a la lucha guerrillera. En las primeras elecciones municipales en las que el FMLN participó tras la firma de los Acuerdos de Paz ganó la alcaldía de El Paisnal, que gobernó durante cuatro períodos, desde 1994 hasta 2006.

Se le consideraba de la “línea dura” del FMLN y fue un cercano colaborador de José Luis Merino y Orestes Ortez.

En 2006 fue electo diputado de la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador y participó de las comisiones de asuntos municipales, salud, medio ambiente y recursos naturales.

Juan García Melara fue alcalde de El Paisnal y diputado de la Asamblea Legislativa por el FMLN. Foto de LA PRENSA/Archivo

Tras un mes de haber asumido el cargo, el 1 de junio de 2006, hizo un gesto ofensivo durante un acto oficial que le valió una reprimenda de parte de la directiva del órgano legislativo.

García mostró el dedo del medio de la mano izquierda mientras el entonces presidente de ARENA Elías Antonio Saca daba su informe de segundo año de gobierno. “En mi calidad de diputado, voy a pedir disculpas al pueblo salvadoreño, a ese pueblo pobre, sufrido y explotado... No le voy a pedir disculpas ni al presidente, ni a los diputados, ni a los señores que vinieron a hacerle barra”, diría días después. En tanto, Saca calificó el gesto como “triste, vulgar y mal educado”.

En abril de 2007 una comisión de antejuicio juzgó al diputado que había sido demandado por actos arbitrarios en 2002 durante su gestión como alcalde de El Paisnal y acordó archivar la causa, por lo que no enfrentó la justicia.