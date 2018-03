Fallece familia a causa de incendio en su vivienda

Lee también

Los cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos menores de edad, murieron ayer por la madrugada a causa de un incendio en su vivienda, ubicada al final de la calle José Mariano Méndez, entre 21.ª y 23.ª avenida sur, en el barrio San Rafael de la ciudad de Santa Ana.El fuego inició el jueves pasada la medianoche, cuando los miembros de la familia estaban dormidos. Según elementos del Cuerpo de Bomberos, las llamas fueron originadas por un cortocircuito en un ventilador que estaba en una habitación.Las víctimas mortales fueron identificadas como Gustavo Adolfo Núñez Quintanilla; Karla Iris Salas Calderón, de 36 años; y los hijos de la pareja, Óscar Francisco Silva Salas y María Fernanda Silva Salas, de 11 y nueve años, respectivamente.De acuerdo con las primeras investigaciones, en el cuarto donde comenzó el incendio, en el que estaban los menores, se quemaron una colchoneta y otros artículos.Los cuatro miembros de la familia fallecieron intoxicados, producto del humo que se encerró en la vivienda, la cual carece de ventilación, ya que no posee ni patio trasero, según describió el jefe de Bomberos en Santa Ana, Juan Carlos Menéndez.“El daño por el fuego solamente es un cuarto, lo demás por el humo, ya que la colchoneta de esas de esponja sí generan humo tremendo, lo más probable es que hayan fallecido por asfixia. Como experiencia de bomberos, no podemos penetrar sin equipo, es demasiado fuerte el humo, nadie va a resistir y menos un niño”, explicó la fuente del cuerpo de socorro.Algunos vecinos relataron que antes del incendio escucharon una explosión y, posteriormente, los gritos de los menores, por lo que buscaron dar auxilio, pero la puerta de acceso a la vivienda estaba con llave, lo que dificultó la ayuda.Padres e hijos fueron sacados de la casa aún con vida, pero fallecieron en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, adonde fueron llevados para ser atendidos.“Nosotros escuchamos una explosión, fue pasadas las 12 de la noche, nos despertamos cuando oímos los gritos y fue cuando vimos las llamas y el humo; varios vecinos buscamos ayudar, conectamos las mangueras y fue hasta que vinieron los bomberos que se logró abrir la puerta”, indicó una vecina de la familia fallecida.Según ella, aunque los integrantes de la familia no presentaban lesiones graves, los llevaron al hospital desmayados por el humo que inhalaron.Agentes del Cuerpo de Bomberos señalaron que la falta de ventilación de la vivienda, que solo posee una pequeña ventana y la puerta de acceso, hizo que el humo se concentrara en el interior y terminara asfixiando a las víctimas.