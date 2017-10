Fallece motociclista al impactar contra un pick up

Élder Jefferson Martínez Carrillo, de 34 años, murió cuando la motocicleta en la que se conducía chocó de forma frontal contra un pick up en el kilómetro 82 de la carretera que del municipio de San Cayetano Istepeque, San Vicente, va a la ciudad vicentina.

En el hecho, que ocurrió el jueves a las 7 de la noche, Martínez murió al instante y su cadáver quedó a un costado del vehículo, ya que salió expulsado de su motocicleta debido a la fuerza del impacto, según un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

El fatal accidente se originó cuando Carrillo se dirigía de la colonia La Entrevista, en San Cayetano Istepeque, hacia San Vicente, invadió el carril contrario y chocó contra el automóvil, indicó la fiscal que llegó a la escena para el levantamiento del cadáver.

“Según la inspección realizada por los compañeros de Tránsito de la PNC y la apreciación que han hecho, la víctima fue la responsable del accidente”, agregó la fiscal.

Las fuentes policiales y fiscales manifestaron que el conductor del pick up involucrado en el choque no huyó del lugar, por lo que no sería detenido de acuerdo con lo establecido en la Ley del FONAT. Se conoció extraoficialmente que Carrillo era maestro de profesión.

El vehículo quedó literalmente destruido de la parte delantera, como evidencia de la gravedad del choque, y todo apunta a que el ahora fallecido también conducía a excesiva velocidad y en la curva perdió el control, comentó el agente policial.