Fallece octavo reo del centro penal de Izalco

El reo Wilson Alexander Cruz Pineda, de 27 años, murió el domingo a las 8:45 de la noche en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, apenas unas horas después del deceso, en ese mismo centro médico, de José Misael Oliva Abarca, de 27 años, también interno del penal sonsonateco.

Cruz Pineda es el octavo del penal de Izalco fallecido en poco más de un mes y el segundo del domingo. Según el reporte oficial, la causa de su muerte fue por un edema pulmonar provocado por la tuberculosis que padecía.

El deceso de Wilson fue comunicado a la que se suponía era su familia por empleados de una funeraria, quienes llegaron hasta una colonia de la ciudad de San Miguel para ofrecerles sus servicios a los dolientes y trasladarlos hasta el Instituto de Medicina Legal de Sonsonate para que reconocieran el cadáver.

Sin embargo, al llegar se dieron cuenta que el fallecido no era su pariente, de nombre Walter Alexander Cruz Pineda, de 43 años, sino Wilson, cuyo segundo nombre y apellidos coincidían con el de Walter.

“Uno de nosotros entró y pudo comprobar que no era él (Walter) nos enseñaron una foto de él, pero al ver el cuerpo en realidad no lo era. La noticia afectó mucho a la familia y estamos angustiados porque no nos dan información de como está él”, dijo una familiar de Walter, quien pidió no mencionar su nombre.

Fuentes judiciales indicaron que Wilson residía en el cantón Las Isletas, del municipio de San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, pero no se logró confirmar esta información.



“QUEREMOS SABER DE ÉL”

La noticia del fallecimiento de Walter, aunque falsa, mantiene muy preocupada a su familia, pues temen que en realidad algo malo le haya pasado dentro del penal de Izalco.

Dijeron, que el abogado público asignado a Walter les dijo que “estaba fuera de peligro”, pero para ellos no es suficiente, y desean que las autoridades de centros penales les den información sobre él.

“Para nosotros no es suficiente que nos digan que está fuera de peligro, no nos da la seguridad que queremos y pedimos que por favor nos den más detalles sobre su estado”, dijo la familiar.

Añadió, “como autoridades llegaron demasiado lejos al crear esa falsa alarma de dar por muerto a Walter y han angustiado a la familia. No queremos que pase como a una vecina que tenía un hijo preso hace años y que murió, pero le informaron hasta que ya estaba en estado de descomposición” declaró otra familiar.

Detallaron, que Walter fue detenido al comienzo del régimen de excepción y que estuvo cinco días en las bartolinas de La Unión y posteriormente fue trasladado al centro penal de Izalco.

La familia dijo que están tratando de reponerse a la falsa noticia del deceso de Walter para decidir si toman o no acciones legales contra los responsables de la seguridad de los reos.