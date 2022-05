Fallece otro reo en penal de Izalco

Un nuevo reo del Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, fue reportado como fallecido la noche del domingo 29 de mayo. En lo que va del régimen de excepción 13 personas recluidas en este reclusorio han fallecido por diferentes causas, sin pronunciamientos oficiales a la fecha.

El privado de libertad fue identificado como Yonis Balmore Lovo Amaya, de 47 años. Era originario de la Lotificación El Sitio, en el municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután.

De acuerdo con la familia, Lovo Amaya fue capturado en su vivienda el 11 de mayo del presente año por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes únicamente les dijeron que "se lo llevarían bajo vías de investigación".

"No entendemos aún porque se lo llevaron. Está bien que se detengan delincuentes ¿pero a él por qué? No se metía con nadie, la zona donde vivimos no es peligrosa. Era un hombre de familia y creyente de Dios. Lo detuvieron injustamente y terminó muerto. Deja un menor de 7 años en la orfandad", dijo un familiar.

Yonis era agricultor y sembraba hortalizas y frutas, un trabajo que había realizado toda su vida y donde obtenía sus ingresos para ser el sostén de su familia. Su familia añadió que era una persona reconocida en su comunidad, altruista y trabajadora. Reiteraron que no tenía vínculos con pandillas o tatuajes alusivos que justificaran su detención.

Lovo Amaya falleció la noche del domingo mientras recibía atención médica en el Hospital Nacional Jorge Mazzini de Sonsonate, donde se encontraba ingresado desde el 25 de mayo, después de una audiencia en la que le decretaron seis meses de detención en el penal de Izalco.

Silencio. Pese a los fallecimientos, las autoridades siguen sin brindar una postura sobre los casos reportados.

"No sabíamos nada, solo que fue enviado al hospital porque se había puesto mal de salud. No nos daban información, capaz no nos hubieran avisado que había muerto. Tenía enfermedades de la presión y riñones. Si no lo hubieran llevado al penal él no hubiera muerto", agregó otro familiar.

El cadáver fue llevado a la sede del Instituto de Medicina Legal de Sonsonate para realizarle la autopsia, donde se determinó que su muerte se debió preliminarmente a un edema pulmonar. La familia retiró el cadáver para trasladarlo a donde residen y darle sepultura.

Ayer también fue velado Marco Tulio Castillo, un joven que había sido capturado siempre en el marco del régimen de excepción y que estaba encarcelado en el penal de Quezaltepeque. Él murió el domingo mientras era trasladado en una patrulla al Hospital Rosales. Su familia dijo que tenía múltiples golpes en el cuerpo y que habría muerto por esta consecuencia.