Fallece sargento de la Policía Nacional Civil por covid-19

El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, confirmó esta tarde la muerte del Sargento José Amílcar Ramírez Flores, jefe de investigaciones disciplinarias en la Delegación de San Salvador Centro, quien perdió la vida tras haber contraído la covid-19.

Mi más sentido pésame para la familia del Sargento José Amílcar Ramírez Flores, jefe de investigaciones disciplinarias en la Delegación de San Salvador Centro, quien perdió la batalla contra el #COVID19. Héroe que será recordado por ofrendar su vida en esta emergencia. — Rogelio Rivas (@RogelioRivas) May 31, 2020

Ramírez es el segundo sargento que fallece por la misma causa en las últimas 24 horas. El sábado 30 fue el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quien confirm'o el fallecimiento del sargento Matías Lovato Hernández.

Así como Rivas, el director de la PNC envió vía Twitter sus condolencias a la familia del sargento Lovato, a quien llamó "héroe". "Proteger al país de esta pandemia está teniendo altos costos, les pedimos quédense en casa", acotó Chicas.

El viernes pasado, agentes policiales denunciaron que jefes del Departamento de Investigaciones (DIN) y la División de Antinarcóticos (DAN) les han comunicado que no les realizarán la prueba de la covid-19, según confirmó el secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, vía telefónica.

La razón de la negativa, según Reyes, podría deberse a que los reactivos para las pruebas de coronavirus escasean o no tienen para la cantidad de agentes que tienen síntomas de coronavirus.

"Hay varios policías que el ISSS les dio incapacidad porque presentaban síntomas de covid-19; pero nadie les esta dando tratamiento médico", denunció el MTP en su página oficial de Twitter.

Reyes agregó que la misma situación se repite en la DAN, pues a pesar de que algunos agentes tienen síntomas, el jefe les ha explicado que no les harán las pruebas "para que no salgan más contagiados a la luz". "Esta es una situación bastante descabellada", pues las cifras no se tienen que ocultar, sino exponer para que se vea el nivel de contagio que tienen las instituciones como la PNC y así frenar los contagios, reiteró el representante de los trabajadores de la PNC.

"En estos momentos, según cifras oficiales, se tienen alrededor de 500 contagiados por covid-19 en la PNC, dijo Reyes.