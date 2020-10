Fallece tras ser golpeada por pareja

"Mi hermana se logró despedir, ella se quedó sentadita en una silla, ahí expiró y solo me dijo: hermano yo lo dejo, me voy y siga adelante en su ministerio porque yo me entregó en las manos de Dios ahora", narró el pastor de la Iglesia Evangélica Santuario Profético Liberación y Sanidad Génesis 12.2.3, sobre los últimos minutos de vida de Gladis Beatriz Beltrán Contreras, de 29 años, quien también era su hermana biológica, y murió a causa de los golpes que le propinaba su pareja y el padre de sus dos hijas.

Sus familiares recordaron que el pasado domingo durante una vigilia, en el momento que el pastor oraba por ella, falleció, quedando su cuerpo en una silla, dentro del templo. Según los familiares de la víctima, ella era víctima de maltrato físico constante por parte de su marido. "Mi prima fue golpeada por el esposo y eso le causó la muerte, antes de morir aceptó que él le había pegado. Pedimos justicia, que no quede esto así porque ella deja a una niña de un año y otra de siete años", dijo María Reyna Contreras Ramos.

Según dijeron el marido de ella "la agarró como si era piñata, y los golpes internos estaban en el corazón, riñones, pulmones, cabeza, muslos, según el informe que nos dieron. Muchos pueden decir que porqué no actuamos luego, que quizás en el hospital la hubieran rescatado, pero según información de la Fiscalía era difícil que ella viviera por la gravedad de sus golpes, sus órganos estaban hechos pedazos", dijo un familiar. La familia de la víctima ha dejado la situación en las manos de Dios, por el momento, pero sus amistades pidieron la captura del sujeto, quien no fue identificado.