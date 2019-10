Fallecen los padres de presentadora Liz Pleitez en accidente de avioneta

Los miembros de la familia de Canal 33, expresamos nuestras más sentidas condolencias a nuestra amiga, compañera y presentadora del programa Buena Onda, Liz Pleitéz, por la irreparable pérdida de sus padres, José Sánchez y Elizabeth Pleitéz. Pedimos a Dios que los reciba en sus brazos y le brinde al resto de la familia consuelo y cristiana resignación.

