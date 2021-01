Fallecido en choque con ambulancia

Un adolescente de 16 años, que se conducía en una motocicleta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el martes por la tarde en el kilómetro 142 de la carretera que conduce del municipio de San Miguel hacia San Jorge.

De acuerdo el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el menor, identificado como Ramiro Antonio Lizama, impactó con su motocicleta en una ambulancia de FOSALUD que trasladaba a un paciente.

El jefe de la Policia de Tránsito de San Miguel, Ady Cruz, indicó que el menor habría sido el culpable de la colisión al invadir el carril contrario con su motocicleta, chocando con la ambulancia.

"Él adelantó posiblemente a otro vehículo y fue a pegar con la ambulancia", expresó Cruz, aunque algunos pobladores de la zona comentaron que la ambulancia la que impactó al menor y que se desplazaba a excesiva velocidad.

Según la Policía, el accidente ocurrió cerca de las 2 de la tarde, y el paciente que trasladaba la ambulancia fue recogido por otra unidad hasta las 5:01 p.m., pero no se brindaron detalles sobre el estado en el que este se encontraba.

El jefe policial también comentó que no podía asegurar si el joven se conducía excesiva de velocidad debido a que no encontraron señales de frenado en la carretera. Detalló que el adolescente no portaba licencia de conducir.

"En lo que va del años ya van tres fallecidos en accidente de tránsito; el primero fue un atropellado, el segundo un motociclista que invadió el carril en Chapeltique, y el tercero el joven motociclista de este día", manifestó Cruz.