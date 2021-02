Fallecidos en choque con camión

Un choque entre un vehículo y un camión que transportaba caña de azúcar dejó como saldo cuatro personas fallecidas y un lesionado, la madrugada de ayer, en el kilómetro 56, de la carretera que del municipio de San Luis Talpa, en La Paz, conduce a La Libertad.

Los fallecidos fueron identificados como Joel Oswaldo Osegueda Gálvez, de 21 años; Ana del Pilar Mejía Constanza, de 47; Jackelyn Marina Deras Rivas, de 31 y María de los Ángeles Henríquez, de 34. Mientras que el lesionado: Kelvin Antonio Marín, de 34 años.

"Tres fallecidos fueron trasladados a medicina legal porque no se presentaron familiares, solo uno se entregó en el lugar. No se detuvo al conductor del camión porque según la inspección que realizó Tránsito, se ve en la carretera que venía frenando en su sentido, cuando observó que los otros venían haciendo zigzag a gran velocidad, por lo que, no se lo pudo esquivar y chocaron", mencionó el fiscal del caso.

Según testigos, a los fallecidos los vieron salir, minutos antes, de un bar ubicado en la zona del Puerto de La Libertad.

"Siempre le decía a mi hermana que no saliera, que eso algún día le iba a traer problemas, pero no me imaginé que terminara de esa manera, todo, por esas juntas que tenía con sus amigos, los mismos que la llevaron a la muerte. Ahora deja a dos niñas en la orfandad", mencionó la hermana de una de las fallecidas.

Para recuperar los cuerpos de entre los hierros retorcidos, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Zacatecoluca y se observaron varios envases de bebidas alcohólicas.