Falta apoyo para lucha contra la corrupción: comisionado IAIP

FOTO LPG/FRANCISCO ALEMAN FNAC/EXMINISTRO DE SALUD DETENIDO POR AGRESIONES SEXUALES/EXMINISTRO DE SALUD EDUARDO INTERIANO DETENIDO POR AGRESIONES SEXUALES EN LA DCI FOTO LPG/FRANCISCO ALEMAN EL ABOGADO EL LIC. MARTIN MORALES, SALE DE LAS INSTALACIONES DE LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, EN SU CAMIONETA SIN DAR DECLARACIONES, LA NOCHE DEL MARTES 21 DE MARZO DE 2017, EN DONDE PERMANECE DETENIDO EL EX MINISTRO DE SALUD EDUARDO INTERIANO MARTINEZ DE 73 ANOS, EN EL PERIODO DEL EXPRESIDENTE JOSE ARMANDO CALDERON SOL, ACUSADO DEL DELITO DE AGRESIONES SEXUALES, LUEGO DE SER CAPTURADO POR UN EQUIPO DE LA SECCION TACTICA OPERATIVA, SOBRE LA CALLE GABRIELA MISTRAL Y BULEVAR DE LOS HEROES, DE SAN SALVADOR, CUANDO SE CONDUCIA A BORDO DE UN VEHICULO PARTICULAR. EL ABOGADO JAIME VILLANOVA CHICAS EXTERNO NO TENER CLARO POR EL DELITO QUE LO DETUBIERON A SU AMIGO. 21032017