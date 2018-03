Falta de acuerdo no permite emitir declaratoria

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, manifestó que la falta de un acuerdo municipal por parte del concejo plural de la Alcaldía de Concepción de Ataco, en Ahuachapán, no ha permitido que el Ministerio de Educación (MINED) emita la declaratoria libre de analfabetismo.

Señaló que el concejo, encabezado por el alcalde Óscar Oliverio Gómez Duarte, ha tenido una predisposición al programa gubernamental.

“En Concepción de Ataco el porcentaje básico nos da para declararlo (libre de analfabetismo). Pero entiendo que no ha existido esa apertura por parte del concejo municipal de Ataco y su alcalde de poder validar y darnos el acuerdo que dan todas las alcaldías del país sin distinción de su partido político”, comentó el funcionario al referirse al tema de la declaratoria.

Agregó que otras alcaldías, donde el jefe municipal no es del partido en el gobierno, ha existido una mayor apertura al programa de alfabetización, contrario a lo que sucede en Concepción de Ataco.

“Hemos estado en Santa María Ostuma, que es gobernada por ARENA; en Atiquizaya hemos tenido una buena receptiva al programa y es gobernada también por el partido ARENA; también municipios importantes por otros partidos y creo que debemos tener una apertura en estos temas de beneficios educativos para la comunidad”, consideró.

Jaime García Prieto, concejal del FMLN, manifestó que en las últimas reuniones no se ha mencionado ningún tipo de solicitud enviada por parte de Educación, siendo el alcalde Gómez quien determina los puntos que serán tratados en las reuniones del concejo municipal plural.

“Desconocemos si ha existido algún tipo de solicitud por parte del Ministerio de Educación, porque no ha sido pasado al concejo. Es común que al concejo no le pasen las solicitudes que se hacen a la alcaldía, la secretaría o los encargados de la alcaldía no lo han pasado, pero eso es porque la agenda la pone el alcalde”, manifestó el concejal del FMLN.

Se intentó conocer la opinión del alcalde de Ataco sobre estos señalamientos, pero no se obtuvo una respuesta a las peticiones realizadas con varios días de anticipación a esta publicación.

El MINED dio el banderillazo de salida para la puesta en marcha del programa de alfabetización en Concepción de Ataco el 28 de abril del año pasado.

En esa oportunidad Héctor Dónald Aquino, director departamental de Educación, dijo que la iniciativa buscaría introducir en el programa a 602 personas que residen en los 11 cantones con los que cuenta el municipio.

Añadió que Educación sería apoyado en las labores de alfabetismo por 170 alumnos de dos centros escolares públicos.