Falta de agua afecta a residentes de Presita I

Hace más de dos semanas que Olga Fernández, de 87 años, no puede hacer todos los quehaceres del hogar porque carece de agua potable. La octogenaria, quien vive en la colonia La Presita I, de la ciudad de San Miguel, asegura que en su casa se debe priorizar qué es más urgente, como lavar trastos, asear baños y lavar algunas prendas personales con la poca agua que obtienen con sus parientes.

“Ya días no tenemos agua. Me tengo que conformar con el agua que me trae mi yerno, por eso tenemos la casa llena de guacales y otros recipientes”, afirmó Fernández mientras lava ropa.

Así como ella, cientos de habitantes de la populosa colonia carecen del servicio que proporciona la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por lo que deben comprar el agua, acarrearla desde otras zonas de la ciudad o, en el peor de los casos, esperar a que lleguen las pipas cada tres o cuatro días.

Álex Gómez, quien también vive en La Presita I, asegura que la falta del líquido les genera problemas y gastos monetarios que no tenían presupuestados.

Según cuenta, en su casa acarrean el agua desde una colonia vecina, y aunque no le cobran, debe pagar el transporte que lo lleva al lugar donde se abastece y lo regresa a su hogar.

“Me toca pagar taxi o pick up y cada vez que acarreamos el agua nos cobran $5 por transportar las cubetas y otros recipientes, con lo que llenamos la pila para hacer los quehaceres más básicos”, manifestó el hombre.

Los afectados solo saben que la falta de agua se debe a problemas con la planta de bombeo de la ANDA, ya que desconocen cuándo será reestablecido el suministro normal.

Se consultó a las oficinas regionales de la ANDA en San Miguel, y un empleado, que no proporcionó su nombre, confirmó que la falta de agua en la colonia La Presita I tiene que ver con el sistema de bombeo ubicado en las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal.

“Se le está dando mantenimiento a los equipos de bombeo. Se está solventando el problema con el envío de pipas de agua”, aseguró; sin embargo, no supo especificar cuándo será restablecido el servicio de agua potable.

$5

puede costar transportar agua en cubeta u otros en un taxi o pick up.