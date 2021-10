Falta de datos condiciona análisis de presupuesto

La falta de información y datos que validen las estimaciones de recaudación previstas por el Gobierno para el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022 condicionan el análisis que se pueda realizar sobre el mismo, mencionaron algunos economistas salvadoreños.

El jueves anterior el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, entregó en la Asamblea Legislativa el proyecto de proyecto de Presupuesto, el cual asciende a $7,967 millones, con una brecha presupuestaria de $498 millones y una estimación de ingresos de $6,205 millones.

Para el economista Luis Membreño es indispensable tener datos sobre el cierre de ingresos que tendrá el Estado, así como las proyecciones de crecimiento de recaudación previstas para el nuevo ejercicio. Sin embargo, dichos datos no se encuentran del todo clarificados.

"No hay una información concreta hasta esta fecha. Solo se ha tirado números al aire, pero no han dicho cuanto será el cierre de ingresos de 2021. Tampoco se han proporcionado cuadros básicos del presupuesto. Tampoco tenemos el dato de inflación. Si uno no tiene los cuadros de Hacienda es difícil dar un número", mencionó el economista.

Membreño agregó que "si la tasa de crecimiento de la recaudación prevista es mayor al 8 % para el próximo año esta no es realista".

Luego, para Merlin Barrera, exministra de Economía, existen algunas dudas sobre las estimaciones hechas debido a que estas están basadas en proyecciones de crecimiento que el Banco Central de Reserva (BCR) ha hecho, mismas que en algunos informes han presentado inconsistencias, dijo.

Barrera señaló algunos puntos presentados como impulsores de la economía pero que no han tenido movimiento esperado, entre ellos inversión extranjera directa la cual calificó como "pobre", niveles de ejecución de inversión pública bajos, explicados por la poca liquidez del Estado y proyectos de inversión publica en infraestructura de los cuales no se encuentra un proyecto insignia propio de la actual administración.

Lo que sí consideraron ambos analistas es que una falta de acuerdo entre el Estado y el Fondo Monetario Internacional "podría generar problemas" y que sea complicado encontrar acuerdos para cerrar la brecha presupuestaria.

"Si el Gobierno no tiene un acuerdo con el FMI en el 2022 los organismos con los que se han alcanzado acuerdos para ejecutar proyectos no le van a desembolsar. Podría no tener los fondos para ejecutar los proyectos", mencionó Membreño.

Por su parte, Barrera mencionó que "un acuerdo con el FM, que se habla de $1,500 millones, no solo implica recursos para la economía del país sino que organismos que están alrededor del FMI puedan tener la confianza para seguir dando fondos al país. Incluso el BCIE está a la expectativa de la firma de acuerdo con el Fondo porque eso da confianza y certeza a esta instancias internacionales", expresó la economista.