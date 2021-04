Falta de internet obliga el retorno a clases en Cuyoapa

El 70 % de estudiantes del Complejo Educativo Victoria Teresa Menéndez viuda de Escalante, situado en el cantón Cuyoapa Abajo, del municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, asistieron a clases ayer, según la directora de la institución, Ana Daysi Rugamas.

Padres de familia afirmaron que el regreso a clases de sus hijos ha sido casi obligatorio, ya que el cantón no hay acceso a internet y el gasto en el que incurrían semanalmente para comprar paquetes de internet para sus celulares era oneroso, además de muchos otros incovenientes que los estudiantes tenían para recibir sus clases.

"Hay temor por posibles contagios de nuestros hijos en el centro escolar, pero no tenemos internet y para ingresar a las clases virtuales teníamos que movilizarnos a otros lugares, por eso decidimos traerlos a la escuela", manifestó una madre de familia que no se identificó.

La directora del complejo educativo afirmó que antes del retorno a clases se convocó a la comunidad educativa y optaron por retornar a la modalidad semipresencial debido al nulo acceso a internet.

"Los padres nos han expresado que aún con el paquete de internet asignado por el Ministerio de Educación, continuaban teniendo problemas, porque no tienen señal. Acá en la comunidad no hay señal, y por eso los padres han optado por enviar a sus hijos, el otro 30% no han venido por temor, esperamos que se incorporen con el paso del tiempo", dijo.

En tanto, en el Centro Escolar Isidro Menéndez de la ciudad de Ahuachapán, aproximadamente la mitad del alumnado retornó a clases ayer, acatando las medidas de bioseguridad. Según el director, José Geovani Zambrano, la institución atiende a 1,320 estudiantes en los turnos matutino, vespertino y nocturno; y de ellos, 625 confirmaron que asistirán a las clases semipresenciales; mientras el resto seguirán en modalidad virtual.